Был в составе четырех стран. Как выглядит уникальный Черновицкий университет (фото)

В Украине достаточно много уникальных сооружений учебных заведений, среди которых и университеты. К ним можно отнести Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

"Телеграф" расскажет, что интересного в этом сооружении и самом учебном заведении. Отметим, что этот университет основан в 1875 году в городе Черновцы.

История университета Федьковича

Черновицкий национальный университет (ЧНУ) — самое известное и старейшее высшее учебное заведение на западе Украины. Он был основан 4 октября 1875 г. указом императора Франца Иосифа I. Первое официальное название этого вуза было — Черновицкий университет имени Франца Иосиф. Тогда он был третьим немецкоязычным университетом в тогдашней Австро-Венгерской империи.

Сначала там было всего три факультета:

богословский (греко-православный),

юридический,

философский (включал гуманитарные и естественные науки).

Далее он несколько раз менял названия – Университет Яна Богдана – когда был в составе Румынии, преподавали там на соответствующем языке. В советское время Черновицкий государственный университет, преподавали на украинском и русском языках. И уже при независимости Украины стал Черновицким национальным университетом имени Юрия Федьковича.

Архитектура университета Федьковича

Этот вуз называют жемчужиной архитектуры в Украине. Его главный корпус находится в Резиденции митрополитов Буковины и Далмации. Построили его в 1864-1882 годах по проекту известного чешского архитектора Йозефа Главки.

Заведение имеет уникальный архитектурный ансамбль — один из величайших образцов неороманского и византийского стилей в Центральной Европе. В 2011 году его внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

