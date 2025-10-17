Укр

Был в составе четырех стран. Как выглядит уникальный Черновицкий университет (фото)

С 2011 года он входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Украине достаточно много уникальных сооружений учебных заведений, среди которых и университеты. К ним можно отнести Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

"Телеграф" расскажет, что интересного в этом сооружении и самом учебном заведении. Отметим, что этот университет основан в 1875 году в городе Черновцы.

История университета Федьковича

Черновицкий национальный университет (ЧНУ) — самое известное и старейшее высшее учебное заведение на западе Украины. Он был основан 4 октября 1875 г. указом императора Франца Иосифа I. Первое официальное название этого вуза было — Черновицкий университет имени Франца Иосиф. Тогда он был третьим немецкоязычным университетом в тогдашней Австро-Венгерской империи.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Как выглядит Федьковичский университет. Фото: Галина Михайлова
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Один из фасадов университета. Фото: Галина Михайлова

Сначала там было всего три факультета:

  • богословский (греко-православный),
  • юридический,
  • философский (включал гуманитарные и естественные науки).

Далее он несколько раз менял названия – Университет Яна Богдана – когда был в составе Румынии, преподавали там на соответствующем языке. В советское время Черновицкий государственный университет, преподавали на украинском и русском языках. И уже при независимости Украины стал Черновицким национальным университетом имени Юрия Федьковича.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Есть даже балконы на втором этаже

Архитектура университета Федьковича

Этот вуз называют жемчужиной архитектуры в Украине. Его главный корпус находится в Резиденции митрополитов Буковины и Далмации. Построили его в 1864-1882 годах по проекту известного чешского архитектора Йозефа Главки.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Как выглядит университет Федьковича
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Колонны в университете Федьковича

Заведение имеет уникальный архитектурный ансамбль — один из величайших образцов неороманского и византийского стилей в Центральной Европе. В 2011 году его внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

