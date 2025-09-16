Ударили по "сердцу" украинской фармацевтики. Что известно об университете в Харькове, который атаковала Россия

Значительные повреждения получила крыша НФаУ

Во вторник, 16 сентября, Россия совершила очередную атаку на Украину, в частности, ударила беспилотником по административному зданию Национального фармацевтического университета (НФаУ) в Слободском районе Харькова. Этот вуз известен как ведущее учреждение высшего фармацевтического образования в Украине.

В каком состоянии здание после атаки

Никакого отношения к оборонной или военной промышленности этот объект не имел, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов. По его словам, в атакованном помещении находилось подразделение по повышению квалификации.

Проректор научной педагогической работы Фармацевтического университета Александр Кухтенко рассказал, что находившиеся внутри здания работники спустились в укрытию, пишет "Суспільне". Это защитило их от ранений, но одна из представительниц вуза ролучила острую реакцию на стресс.

Очень сильно повреждены крыша, кабинеты сотрудников, заведующей кафедрой, доцентов. Ситуация с пожаром: ребята гасили, затопило корпус. Очень много вопросов будет по восстановлению корпуса Александр Кухтенко

На крыше возникло возгорание

На место оперативно прибыли спасатели

Последствия атаки

Что известно о Национальном фармацевтическом университете в Харькове

ВУЗ имеет значительный научный потенциал, включая собственные научные школы и опыт разработки лекарственных препаратов. НФаУ является одним из старейших в своей области, он был основан в 1921 году.

Университет является домом для шести научных школ, а его ученые разработали более 140 лекарственных препаратов и субстанций, находящихся на разных стадиях внедрения. НФаУ входит в состав Европейской Ассоциации фармацевтических факультетов (EAFP) и Великой Хартии Университетов (The Magna Charta Universitatum), а также Всеукраинской сети по признанию иностранных образовательных квалификаций (UaReNet).

Это одно из ведущих учреждений высшего фармацевтического образования, которое обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов в своей области. В 2025 году Национальный фармацевтический университет осуществляет подготовку по специальностям:

Фармация;

терапия и реабилитация;

Технологии медицинской диагностики и лечения;

Биотехнологии и биоинженерия;

Менеджмент.

Выдающиеся выпускники

Ирина Горина – украинская политическая деятельница и экономистка.

– украинская политическая деятельница и экономистка. Алла Котвицкая — украинский ученый-фармацевт, ректор НФаУ.

— украинский ученый-фармацевт, ректор НФаУ. Александр Тихонов – украинский ученый-фармацевт.

– украинский ученый-фармацевт. Валентин Черных – украинский ученый-фармацевт, академик, член-корреспондент Национальной Академии Наук Украины и многолетний ректор НФаУ.

