В Киеве после атаки испортился воздух: где сейчас опаснее всего (карта)

На карте указаны улицы, где качество воздуха не соответствует норме

После атаки ракетами и "шахедами" по Киеву в ночь на 22 октября, в столице фиксируется значительно ухудшение качества воздуха. В некоторых районах он сейчас отмечен как "вредный".

Что нужно знать:

Ночью 22 октября враг атаковал Киев, в результате чего были пожары и задымления

Вредный воздух зафиксирован в Шевченковском, Святошинском и Днепровском районах

Ряд улиц в столице остается после атаки с чистым и здоровым воздухом

"Телеграф", ссылаясь на данные saveecobot, расскажет, какая в Киеве на данный момент ситуация с воздухом. Общая картина, по информации мониторинга, выглядит по состоянию на 11:35 следующим образом:

Качество воздуха в Киеве 22 октября

Оранжевый уровень (воздух вредный для чувствительных групп) указан в Шевченковском, Святошинском, Днепровском районах города.

В Шевченковском районе указан "оранжевый уровень"

В Святошинском районе указан "оранжевый уровень"

В Днепровском районе указан "оранжевый уровень"

В то же время, на некоторых улицах города фиксируется здоровый и чистый воздух.

Некоторые улица Киева отличаются здоровым и чистым воздухом

Ниже будет приведена таблица, на котором указаны показатели загрязненного воздуха и здорового.

Атака по Киеву — коротко

В ночь на 22 октября враг бил по столице ракетами и "шахедами". В результате погибли два человека и еще 19 пострадали. В числе пострадавших также есть дети.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал ужасающие последствия атаки по городу. На кадрах видно, что в одном из домов после прилета образовалась дыра в стене, в других многоэтажках случились пожары после падения обломков ракеты и БПЛА.

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о обо всем, что известно о последствиях атаки по Украине в ночь на 22 октября. Под ударом оказались десять областей. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие.