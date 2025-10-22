В Киеве после атаки испортился воздух: где сейчас опаснее всего (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1146
На карте указаны улицы, где качество воздуха не соответствует норме
После атаки ракетами и "шахедами" по Киеву в ночь на 22 октября, в столице фиксируется значительно ухудшение качества воздуха. В некоторых районах он сейчас отмечен как "вредный".
Что нужно знать:
- Ночью 22 октября враг атаковал Киев, в результате чего были пожары и задымления
- Вредный воздух зафиксирован в Шевченковском, Святошинском и Днепровском районах
- Ряд улиц в столице остается после атаки с чистым и здоровым воздухом
"Телеграф", ссылаясь на данные saveecobot, расскажет, какая в Киеве на данный момент ситуация с воздухом. Общая картина, по информации мониторинга, выглядит по состоянию на 11:35 следующим образом:
Оранжевый уровень (воздух вредный для чувствительных групп) указан в Шевченковском, Святошинском, Днепровском районах города.
В то же время, на некоторых улицах города фиксируется здоровый и чистый воздух.
Ниже будет приведена таблица, на котором указаны показатели загрязненного воздуха и здорового.
Атака по Киеву — коротко
В ночь на 22 октября враг бил по столице ракетами и "шахедами". В результате погибли два человека и еще 19 пострадали. В числе пострадавших также есть дети.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал ужасающие последствия атаки по городу. На кадрах видно, что в одном из домов после прилета образовалась дыра в стене, в других многоэтажках случились пожары после падения обломков ракеты и БПЛА.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о обо всем, что известно о последствиях атаки по Украине в ночь на 22 октября. Под ударом оказались десять областей. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие.