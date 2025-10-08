Был такой только один: киевлянам напомнили об уникальном поезде, курсировавшем в столичном метро (видео)

Это был экспериментальный состав с необычным расположением сидений и бортовыми компьютерами.

В соцсетях показали архивное видео, вернувшее киевлян на двадцать лет назад. На кадрах — необычный поезд метро с ярко-красными бархатными сиденьями, расположенными, как в обычном автобусе.

Для многих это видео стало настоящим открытием: оказывается, в начале 2000-х в столичной подземке курсировал футуристический состав "Славутич", который мог изменить лицо киевского метро. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Новаторский проект для столицы

В 2001 году Киев получил необычный подарок – единственный пятивагонный поезд "Славутич", созданный специально для нужд столичного метрополитена. Состав передали депо "Оболонь", где он должен стать началом новой эры комфорта и технологий в подземке. Поезд состоял из двух основных вагонов типа 81-553.1, двух промежуточных моторных 81-554.1 и одного прицепного 81-555.1.

Революция в комфорте пассажиров

Самой яркой особенностью "Славутича" стало необычное расположение сидений в прицепном вагоне. Часть мест установили поперек салона – как в обычном автобусе. Такая компоновка позволяла пассажирам выбирать удобное расположение в зависимости от загруженности вагона и личных предпочтений.

Остальные вагоны получили традиционное расположение сидений вдоль стен, но с мягкой красной велюровой обивкой, что придавало комфорта. Более широкие проходы, улучшенное освещение и современная вентиляция делали поездки более приятными по сравнению со старыми советскими вагонами.

Вагон с необычной компановкой сидений

"Славутич" стал настоящим технологическим чудом для своего времени. Пять бортовых компьютеров, объединенных сетью с двумя независимыми оптическими каналами, контролировали все системы поезда в режиме реального времени. Такая система обеспечивала беспрецедентный уровень безопасности и управляемости.

Кабина мышиниста поезда "Славутич"

Это был результат сотрудничества ЗАО "Вагонмаш" (Россия), чешской компании Škoda и ГП "Киевский метрополитен". Украинская сторона отвечала за корпус и механическую часть, чехи – за электронное оборудование и системы управления.

Судьба эксперимента

Сначала "Славутич" планировали использовать на разных линиях метро, в том числе на Сырецко-Печерской. Фактически же поезд курсировал преимущественно по синей линии, став ее своеобразной визитной карточкой.

Метропоезд типа «Славутич» на станции «Лыбидская»

Из-за ограниченного количества вагонов и сложности обслуживания "Славутич" так и остался экспериментальным проектом. Запасные части приходилось заказывать отдельно, техническое обслуживание требовало специальных знаний, а ремонт стоил дороже, чем для обычных вагонов.

В 2013 году уникальный состав был выведен из активной эксплуатации. В настоящее время вагоны хранятся в депо "Оболонь", напоминая об амбициозных планах модернизации киевского метро.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какой станции киевского метро находился секретный лифт, но не для пассажиров. Сегодня эта станция имеет статус памятника архитектуры и продолжает удивлять пассажиров видами на Днепр.