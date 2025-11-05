Вы так не сэкономите: почему на ночь не стоит выключать бойлер

Лучше переключать бойлер на экономный режим

Одним из самых главных "пожирателей" энергии в вашем доме является бойлер. Многие думают, что отключая его на ночь, можно сэкономить на электроэнергии, но это распространенная ошибка.

В Tik-Tok рассказали, почему такой способ экономии не работает. Казалось бы, отключение бойлера в ночное время кажется логичным.

Выключение бойлера на ночь, чтобы сэкономить электроэнергию, на самом деле часто оборачивается обратным эффектом. Современные бойлеры, которые оснащены хорошей теплоизоляцией и термостатами, рассчитаны на поддержание постоянной температуры воды при минимальном расходе энергии.

Если полностью отключить нагрев, вода за ночь остынет, и утром при включении устройство будет работать на максимальной мощности, быстро поднимая температуру до нужного уровня. Это потребляет больше энергии, чем если бы бойлер всю ночь поддерживал воду теплой в экономичном режиме.

Стоит ли выключать бойлер на ночь

Кроме того, частое отключение и включение может негативно влиять на сам нагревательный элемент и сокращать срок службы прибора.

