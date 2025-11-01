Гибель мобилизованного в Киеве: полиция изъяла видео, допускается версия убийства (фото)

Мобилизованного Романа Сопина могли убить, сообщил адвокат семьи погибшего

В деле о смерти мобилизованного Романа Сопина в Киеве произошел новый поворот. Полиция изъяла видео с камер наблюдения в помещениях Подольского территориального центра комплектования, а экспертиза заключила, что Сопин умер от травмы, нанесенной "тупым предметом".

Что известно о ситуации:

Сопин скончался 23 октября. 19 октября его госпитализировали из распределительного пункта территориального центра комплектования в Киеве

Досудебное расследование продолжается, предварительная квалификация дела — умышленное убийство

Врачи заявили, что Сопин скончался от травмы головы тупым предметом. Полиция говорит, что это не экспертное заключение

Инцидент с гибелью 43-летнего Романа Сопина, скончавшегося 23 октября в больнице от травм, полученных предварительно во время пребывания в распределительном пункте в Киеве, привлек внимание общественности. Уже известно, что полиция изъяла видеозаписи с камер наблюдения в Подольском ТЦК, где скончался мобилизованный. Это подтвердил представитель ТЦК Виталий Силенко.

Адвокат семьи Сопиных Александр Протас в комментарии для СМИ сообщил, что идет досудебное расследование. Но предварительная квалификация дела – это умышленное убийство. По словам Протаса, один из военных, находившийся в одном помещении с Сопиным, на условиях анонимности рассказал, что мог быть конфликт мобилизованного с неустановленными лицами.

"Согласно информации, которую мне предоставили во время разговоров, солдат, сопровождавший этого человека (Сопина, — ред.), сказал, что действительно видел конфликт: двое каких-то людей или требовали, или угрожали Роману. После того увидел, как тот (Сопин, — ред.) лежит", — сказал адвокат.

"Травма тупым предметом"

Журналистка Дарья Трунова недавно обнародовала заключение о смерти Романа Сопина, которое предоставил адвокат. В документе отмечается, что Сопин умер от кровоизлияния, перелома свода и основания черепа, что характерно для травмы тупым предметом.

"Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях — выводы сделайте себе. Возможно, имеется в виду и пол как тупой предмет", — написала Трунова, приложив к сообщению фото заключения.

Заключение о смерти Романа Сопина (фото: Дарья Трунова)

Заключение о смерти Романа Сопина (фото: Дарья Трунова)

При этом Трунова добавила, что хотела бы получить от Подольского ТЦК и СП и 71-й егерской бригады ДШВ ВСУ, куда распределили Сопина, более подробное объяснение инцидента. А в комментариях под сообщением Труновой пишут, что в обнародованном документе указано точно не "падение на пол".

Впрочем, в полиции уже отреагировали на документ. Там указали, что это врачебное свидетельство о смерти, а не заключение судебно-медицинской экспертизы. Поэтому считать этот документ экспертным выводом не стоит. Окончательная причина смерти Сопина должна установить именно СМЭ, а ее результатов еще нет.

Смерть Романа Сопина: что известно

В Киеве 23 октября скончался 43-летний Роман Сопин, получивший тяжелые травмы после пребывания в распределительном пункте Подольского района Киева. В ТЦК вину отрицают, а полиция начала расследование. Роман был сыном актеров театра Beat Олега и Ларисы Сопиных. Первой об инциденте написала журналистка и телеведущая Дарья Трунова, лично знавшая семью погибшего. Сопин не имел никаких болезней, а родители увидели его в рваной одежде и с синяками.

В свою очередь, в ТЦК Киева заявили, что информация об избиении мужчины работниками центра якобы является "манипулятивной". Оба медосмотра – в ТЦК и в распределительном центре – мужчина прошел, его даже успели распределить в воинскую часть. Дело расследуется полицией, министр МВД Игорь Клименко взял расследование на личный контроль.

Несколько позже военный омбудсмен Ольга Решетилова выдвинула правоохранительным органам требование срочно провести расследование причин гибели мобилизованного. А Подольский ТЦК и 71-я бригада обнародовали собственную версию инцидента. Согласно их общему заявлению, во время инструктажа для новобранцев в распределительном пункте Сопин внезапно потерял сознание, упал и ударился головой.