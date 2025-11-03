Новые правила для отсрочек в Украине: кто может её потерять уже в ноябре и как этого не допустить

Отсрочка от мобилизации у ряда научных работников и преподавателей может быть аннулирована уже завтра, 4 ноября. Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить условия, которые прописаны в законодательстве.

"Телеграф" рассказывает о том, как научным работникам и преподавателям не потерять отсрочку.

Что изменилось с 1 ноября — новое постановление КМУ

24 октября Кабинет министров Украины принял постановление №1364, которым обновлены правила проведения мобилизации и оформления отсрочек от призыва.

Важно: новые правила действуют с 1 ноября 2025 года.

Главное

Теперь заявления о предоставлении отсрочки подаются только через ЦНАП. В то же время, процедура продления ранее предоставленной отсрочки отменена – она либо возобновляется автоматически, либо оформляется заново через центр предоставления услуг.

Детали

Постановление КМУ от 24.10.2025 №1364 вносит изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением КМУ от 16.05.2024 №560 (далее – Постановление №560).

Среди нововведений — утверждение Порядка подачи через центры предоставления административных услуг с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг заявлений о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

Адвокат Дарья Тарасенко в своем Telegram-канале отметила:

Процедуры продления ранее предоставленной отсрочки путем подачи заявления с документами больше нет

Отсрочка либо продлевается автоматически (и для этого ничего делать не надо), либо осуществляется процедура оформления отсрочки (как будто отсрочки никогда и не было – с 1 ноября только через ЦНАП).

Подводные камни — как не потерять отсрочку

Важно отметить, что изменения к постановлению 560 не отменяют необходимость преподавателям и ученым подать в ТЦК и СП справку о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда.

Сроки: документы необходимо предоставить до 04.11.

Правила получения отсрочки для ученых и преподавателей

В мае 2025 года КМУ принял Постановление 633, которым внес изменения в Постановление 560 – изложил абзац 25 п. 60 в следующей редакции:

"Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период лицам, указанным в подпункте 2 пункта 2 приложения 5, предоставляется сроком на один год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный указом Президента Украины, или наступление обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания для отсрочки.

В случае продления срока проведения мобилизации, установленного указом Президента Украины, для продления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период указанные в этом абзаце военнообязанные не ранее чем за одну неделю до истечения предыдущего срока проведения мобилизации, установленного указом Президента Украины, подают в районные (городские) ТЦК справку о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда, указанную в приложении 5".

Детали:

Кого касается — научных, научно-педагогических, педагогических работников, оформляющих отсрочку от призыва.

На какой срок предоставляется отсрочка — на один год, но не более чем на срок проведения общей мобилизации.

Когда нужно будет подавать такую ​​справку — не ранее чем за неделю до окончания предварительно установленного срока проведения общей мобилизации позже — можно.

Что будет, если такую ​​справку не предоставить — отсрочка пропадет.

Также адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что в первый раз нужно подать полный пакет документов, в том числе заявление о предоставлении отсрочки, затем каждые 3 месяца необходимо будет подавать в ТЦК и СП актуальную справку о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда (такую ​​же, как вместе с первоначальным заявлением, но "свежую").

Помимо этого юрист советует вместе со справкой подавать сопроводительное письмо – для ясности, зачем вы эту справку подаете. Образец, который предоставила адвокат:

