Мобилизацию в Украине могут доверить роботам: что это значит

Для предоставления сервисных услуг будет создано "единое окно", обеспечен цифровой военный учет

На замену ТЦК должны прийти офисы военного сервиса. А на "вооружении" у новой системы будет стоять искусственный интеллект, который будет автоматически принимать решение об отсрочках.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал разработчик новой модели органов военного местного управления Николай Журавлев.

На вопрос о том, как должні измениться методы работы новой структуры эксперт заявил, будет установлен четкий перечень услуг и документов, которые будут предоставлять/выдавать Центры военного сервиса (заменят ТЦК), и сроки обработки заявок в зависимости от сложности.

"Например, если нужны материалы из Отраслевого архива Минобороны (это могут быть документы на подтверждение прохождения службы в прошлом, военно-учетной специальности, званий и т.д. – Авт. ), то на это будет даваться до 10 суток", — объяснил он.

Так должна выглядеть система, что заменит ТЦК и СП

Кроме того, для предоставления сервисных услуг будет создано "единое окно", обеспечен цифровой военный учет и "разрыв" между заявителями и представителями соответствующих учреждений.

"Если, например, человек имеет право на отсрочку от призыва по мобилизации, он представляет документы либо через "единое окно", либо через электронный кабинет. Искусственный интеллект, который будет иметь доступ ко всем базам данных, в том числе к нормативно-правовым актам, обрабатывает заявку и принимает решение. Если основания есть, отсрочка предоставляется автоматически. То есть не надо куда-то ходить, выстаивать в очереди. Уведомление о решении будет поступать через приложение или посредством смс. Также будут информироваться граждане и о готовности документов, которые будут выдавать в "едином окне", — сказал Журевлев.

