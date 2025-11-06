Мобілізацію в Україні можуть довірити роботам: що це означає

Для надання сервісних послуг буде створено "єдине вікно", забезпечено цифровий військовий облік

На заміну ТЦК мають прийти офіси військового сервісу. А на "озброєнні" у нової системи стоятиме штучний інтелект, який автоматично прийматиме рішення про відстрочки.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив розробник нової моделі органів військового місцевого управління Микола Журавльов.

На питання про те, як повинні змінитися методи роботи нової структури експерт заявив, буде встановлено чіткий перелік послуг та документів, які надаватимуть/видаватиме Центри військового сервісу (замінять ТЦК), та терміни обробки заявок залежно від складності.

"Наприклад, якщо потрібні матеріали із Галузевого архіву Міноборони (це можуть бути документи на підтвердження проходження служби в минулому, військово-облікової спеціальності, звань тощо – Авт.), то на це даватиметься до 10 діб", — пояснив він.

Так має виглядати система, що замінить ТЦК та СП

Крім того, для надання сервісних послуг буде створено "єдине вікно", забезпечено цифровий військовий облік та "розрив" між заявниками та представниками відповідних установ.

"Якщо, наприклад, людина має право на відстрочку від призову за мобілізацією, вона подає документи або через "єдине вікно", або через електронний військовий кабінет. Штучний інтелект, який матиме доступ до всіх баз даних, у тому числі до нормативно-правових актів, обробляє заявку й ухвалює рішення. Якщо підстави є, то відстрочка надається автоматично. Тобто не треба кудись йти, вичікувати в черзі. Сповіщення про рішення надходитиме через додаток чи у вигляді смс. Так само інформуватимуть громадян і про готовність документів, які також видаватимуть у "єдиному вікні", — сказав Журавльов.

