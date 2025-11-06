Из-за этой ошибки зимой водителей будут наказывать штрафом: сколько придется платить за летнюю резину

Уже скоро водителей могут начать наказывать

С наступлением холодов украинским автомобилистам необходимо сменить резину на зимнюю. Если этого не сделать, то тогда можно получить штраф.

Автоюрист Юрий Швец в комментарии "Телеграфу" рассказал о правовых нюансах.

Он объяснил, что в настоящий момент в Украине прямого штрафа за несезонную резину нет. При этом Александр Швец предупреждает: "В правилах дорожного движения вообще относительно сезонности шин существует примечание только, что при условии, когда скользкая дорога, шины должны соответствовать состоянию дорожного покрытия. Штрафовать за это не могут, но есть общие требования, когда запрещается эксплуатация транспортных средств. То есть, если стоят зимние шины зимой, но они лысые, вот тогда как раз и получите штраф".

Однако уже в ближайшее время штрафы за несезонную "резину" могут появиться. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11029, предусматривающий штраф 1700 гривен за использование несезонных шин. При повторном нарушении – от 3400 до 8500 гривен плюс лишение прав на 3-6 месяцев.

