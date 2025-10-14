Камеры Киева собрали миллионы штрафов: где водители "гоняют" чаще всего

Эти камеры зафиксировали десятки тысяч гонщиков и обеспечили рекордные штрафы в доход государства

Штрафы на миллионы гривен и десятки тысяч зафиксированных нарушений – именно столько "заработали" самые активные камеры автофиксации в столице за восемь месяцев 2025 года. Киевские камеры снова вошли в десятку лидеров Украины по количеству протоколов, составленных за превышение скорости и движение полосой общественного транспорта.

Что нужно знать

• Больше всего нарушений зафиксировала камера на Днепровской набережной.

• Камера на Братиславской – вторая по количеству штрафов.

• На Чоколовском бульваре водители заплатили почти 9,5 миллиона гривен.

Информацию о наиболее результативных комплексах фото- и видеофиксации предоставило Министерство внутренних дел Украины в ответ на запрос редакции сайта "Телеграф". Данные охватывают период с 1 января по 31 августа 2025 года.

Больше всего нарушителей в Киеве зафиксировала камера на Днепровской набережной, у перекрестка с улицей Причальной — 57 169 инцидентов. Водители уже уплатили более 54 тысяч штрафов на сумму более 10,7 миллиона гривен.

GPS-координаты: 50.417382000 30.593149000

На втором месте — прибор на улице Братиславской, 18. Его показатели ненамного меньше: 53 969 постановлений, из которых оплачено более 51 тысячи на сумму 9,96 миллиона гривен.

GPS-координаты: 50.478137805 30.617633744

Заперла тройку лидеров камера на Чоколовском бульваре, 24. Она зафиксировала 49 629 нарушений и принесла бюджету почти 9,5 миллиона гривен.

GPS-координаты: 50.431336111 30.455482947

Ответ МВД по запросу "Телеграфа"

Камеры фиксируют превышение скорости более чем на 20 или 50 км/ч, а также движение и остановку на полосе для общественного транспорта. За превышение скорости свыше 50 км/ч предусмотрен штраф в 1700 гривен.

