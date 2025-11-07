Украинское оружие выходит на рынок: что нужно знать об экспорте и когда будут первые контракты

Избыточные мощности ВПК не будут стоять: часть идет на фронт, часть — на контролируемую продажу.

В Совете национальной безопасности и обороны состоялось закрытое совещание под председательством секретаря СНБО Рустема Умерова и советника президента по стратегическим отраслям Александра Камышина. В ходе встречи, на которой присутствовал журналист "Телеграфа", обсуждалась стратегия открытия экспорта украинского вооружения.

От "для себя" к контролируемому экспорту

Украина переходит к новому этапу развития оборонной промышленности — от производства исключительно для собственных нужд до контролируемого экспорта оружия дружественным государствам. По словам участников встречи, потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса уже сегодня оценивается в 35 миллиардов долларов в год, однако финансирование покрывает всего половину возможностей. В 2026 году только дальнобойные возможности могут превысить 35 миллиардов, а общий объем оборонного производства — достичь 60 миллиардов долларов.

Поскольку такой объем инвестиций невозможно обеспечить ни из государственного бюджета, ни на средства партнерской помощи, часть продукции будет производиться для контролируемого экспорта, а это позволит самофинансировать оборонный сектор.

Излишние возможности не должны простаивать: часть продукции идет на фронт, часть – на экспорт. Полученные пошлины и налоги становятся ресурсом новых контрактов в пользу Сил безопасности и обороны. говорилось на заседании СНБО

Что именно будет экспортировать Украина

На внешний рынок, прежде всего, выйдут украинские беспилотные системы — воздушные, наземные и морские. По плану, партнеры могут инвестировать в производство вооружения в Украине или же создать общие мощности на своей территории. Первые контракты ожидаются не ранее второй половины 2026 года. Этот цикл включает этапы тестирования, сертификации и процедуры закупки иностранных партнеров.

Сейчас в Украине работает более тысячи оборонных компаний, однако к экспорту готовы меньше половины — из-за необходимости пройти техническую проверку и получить соответствующие разрешения.

Морские дроны Sea Baby — уникальная украинская разработка

Как будет работать процедура экспорта

Механизм экспорта оружия будет достаточно прост. Компания, которая имеет избыточные производственные возможности и отвечает требованиям безопасности, подает заявку в Государственную службу экспортного контроля (ГСЭК). В течение 90 дней служба проверяет все данные и передает решение на утверждение Межведомственной комиссии при СНБО.

Частным компаниям разрешат работать напрямую. Они могут пользоваться услугами госспецэкспортеров или частного спецэкспортера, или получить собственные полномочия, став резидентами программы Defence City или имея решение Кабмина для конкретной компании. Однако приоритет в снабжении имеют Силы обороны.

Если вооруженным силам срочно требуется это оружие, разрешение на экспорт может быть остановлено или отменено. говорилось на заседании СНБО

Полный контроль – оружие не должно попасть не в те руки

Государство сохраняет полный контроль над конечным пользователем: СНБО формирует список стран, которым разрешено поставлять украинское вооружение, — это прежде всего государства, с которыми подписаны соглашения о безопасности. Будет действовать после экспортного контроля, в том числе с привлечением разведки.

Интересное об украинском оружии: Самолеты летят, будем всех бомбить: станет ли украинская баллистика "козырной картой" Украины

Представительские офисы в Европе

В рамках новой политики Украина откроет представительские офисы оборонной промышленности в Берлине и Копенгагене — столицах двух стран, наиболее инвестировавших в развитие украинского ВПК. Там вживую можно будет увидеть, как работает украинское оружие. У каждого из них будут три зоны: открытая для демонстраций, закрытая — для военных планировщиков, и переговорная — для заключения контрактов.

Следующим этапом станет открытие представительств в США и странах Глобального Юга, чтобы распространить украинский опыт и закрепить бренд "Made in Ukraine" в мировой оборонной индустрии.

"Ад" — еще одна украинская разработка

Что такое Defence City

Defence City – это специальный режим для оборонных производителей, создающий "зону быстрого действия" с минимальной бюрократией. Резиденты получают доступ к упрощенным процедурам экспорта, совместного производства и международным передачам вооружений. Обещают — для принятия решений потребуются дни, а не месяцы.

Система гарантирует контроль и приоритет для ВСУ, но дает возможность привлекать иностранные инвестиции и запускать ко-продакшн. говорилось на заседании СНБО

Ранее "Телеграф" рассказывал, что даже крупнейшие украинские предприятия не загружены полностью: это касается производства бронированных автомобилей, систем радиоэлектронной борьбы и беспилотников. Производители могут делать гораздо больше, чем государство способно закупить, а без возможности экспорта мощности остаются недогруженными. Спрос на украинские разработки есть за границей – от стран Балтии до США.