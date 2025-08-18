Украина будет экспортировать оружие? В Минобороны озвучили план важных изменений

Первый шаг – один из важнейших

Вопрос экспорта украинского оружия за границу до сих пор обсуждается, однако сначала государство должно закрыть потребности фронта, а уже потом заниматься экспортом. Хотя некоторые нюансы здесь есть.

Об этом во время презентации проекта Программы действий правительства сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы корреспондента "Телеграфа". По его словам, законопроектом не запрещает экспорт украинского оружия за границу во время войны.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас экспорт не происходит, потому что есть неудовлетворенные потребности наших Вооруженных Сил. Их, в первую очередь, должен удовлетворить собственный производитель на 100%. Когда же появится избыток, его можно обменивать у партнеров на оружие, в котором нуждается фронт.

"Законопроект Defence City, который большинство производителей оружия чрезвычайно ожидают, потому что он позволит не только получить соответствующие льготы и структурировать помощь для наших производителей вооружения, но также позволит рассматривать активное участие в части Build with Ukraine, то есть фактически экспорт и квази-экспорт нашего вооружения там, где у нас не хватает", — сказал Шмыгаль.

К тому же министр добавил, что может даже 20% экспортируемого оружия храниться на складах партнеров, то есть Украине не обязательно накапливать его только на своей территории.

"Партнерам нужно иметь эту технологию у себя, поэтому этот вариант сегодня фактически проработан, мы готовимся к его имплементации. И у нас уже есть первые шаги в этом направлении. Открыть экспорт нашей продукции сейчас — будет неправильно со всех точек зрения, с моральной, с нравственной", — добавил Шмыгаль.

По его словам, задача Украины догрузить производителя оружия финансами, чтобы он работал без перебоев. Здесь достаточно хорошо вписывается Датская модель, которая ярко подтверждает, что партнеры могут финансировать отечественное производство. Еще одним шагом должны стать большие средства на следующий 7-летний бюджетный период, 150 миллиардов евро в бюджете Еврокомиссии и 650 миллиардов в национальных бюджетах стран-членов.

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что вопрос экспорта оружия — это геополитический вопрос на сегодняшний момент. Уже часть производителей открываются в Европе и дальше партнеры финансируют эти компании.

"Когда 100% поставок будет происходить из нашей страны, оно будет изменено. Поэтому сегодня частично это работает, частично работает в другом формате, но будем смотреть, что дальше будет происходить и в переговорах, и на поле боя. И исходя из этого, я просто уверен, что в течение полугода будут первые ощутимые изменения ", — сказал Федоров.

