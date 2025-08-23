Плавал в запретном карьере: кот на Львовщине стал звездой соцсетей (видео)

Ясниский карьер – место дикого отдыха и необычных туристов

Уникальная локация на Львовщине, официально не открытая для купания из-за того, что там ведется добыча песка — Ясниский карьер. Чистая вода, возможность прокатиться на сапбордах или даже посетить концерт, а также небольшая удаленность от Львова нравятся туристам.

Местные пляжи настолько привлекательны, что сюда приезжают даже с домашними питомцами. И если собаками никого не удивить, то кота здесь увидеть не ожидали. Но он умело рассекал лапками воду и плыл к берегу, вызывая восторг очевидцев. Автор говорит, что кот всюду и всегда с ними.

Порода кота на видео – бенгал. Бенгальские коты, в отличие от многих других пород, любят воду и охотно плавают. Котику на видео – 4 месяца.

Бенгальский кот

В этом году на Ясниском карьере открыли не только более оборудованные локации, но и развлечения на воде и активно проводили массовые мероприятия. Однако прежде всего его воспринимают как место "дикого отдыха".

Ясниский карьер — водоем не для купания. Здесь только за 2025 регистрировали несколько смертельных случаев. Карьер имеет большую глубину и наполняется холодной водой из источников.

