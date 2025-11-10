Все голоса на пленках "Мидас": Карлсон, Профессор, Рокет и Тенор, кто они и о чем говорили (фото, видео)

Подробные разговоры Рокета, Тенора, Профессора и Карлсона, которые по версии следствия, контролировали ключевые процессы в "Энергоатоме".

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало детали масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Собранные аудиозаписи свидетельствуют о работе высокоуровневой преступной организации, длительно контролирующей процессы в стратегической компании "Энергоатом" и влиявшей на решение Министерства энергетики.

Операцию под кодовым названием "Мидас" НАБУ проводило 15 месяцев. В финальной фазе прошло более 70 обысков, в которых участвовали все подразделения Бюро. Детективы получили более 1000 часов аудиозаписей телефонных разговоров, документирующих работу схемы.

Как работала схема "шлагбаум"

Суть схемы — систематическое получение 10-15% отката от контрагентов "Энергоатома" за заключенные контракты или за разблокирование платежей за уже выполненные работы. В случае отказа контрагенты получали искусственную блокировку оплаты или лишались статуса поставщика. Такую практику участники называли "шлагбаумом" — своеобразным "входным билетом" за доступ к работе с госкомпанией.

Средства, найденные во время обысков

Средства, найденные во время обысков

Кто на пленках

На пленках фигурируют четыре основных вещателя. По словам народного депутата Ярослава Железняка, Карлсон — это Тимур Миндич, бизнесмен и совладелец компании Студия "Квартал 95", Профессор — Герман Галущенко, министр юстиции Украины, экс-министр энергетики, Тенор — Дмитрий Басов, экс-сотрудник Генпрокуратуры, возглавлял подразделение безопасности "Энергоатома", Рокет — Игорь Миронюк, бывший советник министра энергетики.

Герман Галущенко, министр юстиции Украины

Тимур Миндич, бизнесмен

По описанию НАБУ:

Рокет — бывший заместитель председателя ФГИ и помощник Андрея Деркача, нынешнего сенатора РФ, находящегося в розыске по делам НАБУ. С 2023 по 2025 год был советником министра энергетики.

Тенор — бывший правоохранитель и до недавнего времени исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома".

Дмитрий Басов, эксработник Генпрокуратуры, возглавляет подразделение безопасности "Энергоатома"

Игорь Миронюк, бывший советник министра энергетики

По данным следствия, Рокет и Тенор собирали деньги с контрагентов "Энергоатома", оказывали влияние на должностных лиц компании и министерства и могли назначать "своих" людей, блокировать платежи и пытаться контролировать другие предприятия энергосектора.

Рокет фактически контролировал закупки и исполнение контрактов через подконтрольных руководителей. Он организовывал схему получения взяток в размере 10–15% суммы договоров.

Кто что говорит на пленках: ключевые разговоры

В расшифровках фигурируют несколько дат и фрагментов, иллюстрирующих давление на подрядчиков, обсуждение откатов и влияние кадровых решений.

15.05.2025

14.05.2025

Рокет – Она ищет что-то такое же, ей это нравится, вот эти в обтянутых штанишках…

Тенор – Эти же ребята не заработают денег.

Рокет – Зарплату ей плачу я.

16.10.2025

9.07.2025

Тенор – Они планируют продолжать строить ёб*чи защитные, цифры безумные.

Рокет Скажи поставщикам, что все и так понимают, что вот-вот что-то будет происходить. Потому что у нас идут нарастающие (речь идет о повышении сумм откатов из-за возможной смены руководства в Минэнерго и "Энергоатоме").

Рокет – Начнет вокзал подключаться, Служба, Резницкая, начнут клепать. В принципе за ним тянут.

***

Тенор — Мы можем мне завтра дать отсюда немного на зарплату?

Рокет — Вы же понимаете, что первое заседание Кабинета министров, на которое он попадет, бл***.

Рокет – просто феерическим. Плюс у него в короне засияет еще один бриллиант.

25.09.2025

30.06.25

Карлсон – Не хочется подозрения получать.

"Теневое" управление стратегической компанией

Энергоатом

По мнению НАБУ, преступная организация контролировала критические процессы у компании: закупки, расчеты с подрядчиками, движение финансов и назначение в ключевые департаменты. По версии следствия, чиновники и связанные с ними лица:

потребовали откат в 10–15% от суммы контрактов

блокировали выплаты за уже выполненные работы

отказывались утверждать оборонные объекты без взяток

угрожали "мобилизационным давлением" на работников компаний-подрядчиков

планировали контроль над другими объектами энергосистемы

В "Энергоатоме" фактически действовала теневая система управления: стратегической компанией с доходом более 200 млрд грн руководило не менеджмент или государство, а постороннее лицо без формальных полномочий — так называемый "смотрящий".

Средства, найденные во время обысков

Миндич бежал за границу перед обыском

На записях фигурирует позывной "Карлсон", которым по предварительным данным называют бизнесмена Тимура Миндича, совладельца "Квартала 95". В прошлые годы Миндича связывали с бизнес-группой Игоря Коломойского и неформальным влиянием на медийные активы. 10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками в его квартиру в Киеве, однако за несколько часов до этого бизнесмен покинул территорию Украины.

В тот же день НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который на пленках назван "Профессором", и в офисах "Энергоатома". Именно в период его руководства, по версии следователей, могла быть отлажена часть каналов воздействия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что внезапный выезд Миндича за границу за несколько часов до обысков возмутил украинцев. Они удивляются, почему он смог пересечь границу.