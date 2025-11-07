100 тысяч долларов за должность в ОП: полиция задержала мошенников, прикрывавшихся Ермаком

Полиция взяла на горячем группу аферистов.

Полиция задержала мошенников, пытавшихся "торговать" должностями в Офисе президента. По легенде — руководитель группировки имел родственные связи с руководителем Офиса Андреем Ермаком.

Об этом Ермак сообщил в Telegram 7 ноября. Руководитель Офиса рассказал, что глава мошенников Ермак Д.С. назвался его двоюродным братом. За посредничество в якобы получении должности, хотели 100 тысяч долларов.

"Уверен, что преступники получат справедливое наказание", — подчеркнул глава ОП.

Напомним, у Андрея Ермака есть брат Денис, однако он военнослужащий. На него готовила покушение Россия. По данным СБУ, его планировали взорвать, но спецслужба вовремя сорвала операцию. Как сообщил Василий Малюк, Денис Ермак служит в ГУР в Иностранном легионе, работает снайпером и оператором дронов и большую часть времени находится на передовой.

Что касается этой преступной группировки, ни руководитель ОП, ни полиция пока не сообщили деталей. В частности, неизвестно, где именно орудовали мошенники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве мошенники выдавали себя за работников ТЦК. Они обманули предпринимателя почти на 2 миллиона гривен.