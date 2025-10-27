Обошлось бы без волны хейта? Автор радиодиктанта высказалась о "неудачном" названии текста

В этом году текст Радиодиктанта национального единства читала актриса и телеведущая Наталья Сумская

Писательница Евгения Кузнецова, по тексту которой украинцы писали диктант национального единства, считает, что дала ему немного неправильное название.

Текст, который служил образцом при написании, называется "Треба жити", но в нем можно было изменить только одну букву, которая сразу изменила смыслы для многих. Об этом в соцсети после диктанта написала его автор Евгения Кузнецова.

Сообщение Евгении Кузнецовой

"Если бы я послушалась Yura Marchuk и назвала диктант "Треба вжити! (Надо употребить)", то и Кокотюха может бы написал и вообще люди как-то были бы более расслаблены…", — написала Евгения.

Сообщение Евгении Кузнецовой

Также она отмечает, что радиодиктант действительно объединяет украинцев, поскольку сейчас все объединены идеей, что дикторша тяжело начитывала текст с непонятными словами. А вот когда обнародуют текст, все тогда сразу объединятся под лозунгом "Зачем там запятая?", шутит Евгения Кузнецова.

Стоит отметить, что украинский писатель Андрей Кокотюха, упоминаемый Евгенией Кузнецовой, декларирует, что никогда не будет писать подобные диктанты. Он считает подобные мероприятиями "пафосными".

Сообщение Андрея Кокотюхи

Заметим, что сама Евгения Кузнецова, еще когда анонсировала свое участие в радиодиктанте, намеренно совершила в приглашении грамматическую ошибку.

Большинство читателей шутку поняли.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что в прошлом году радиодиктанты писали даже в российских школах. Украинские военные во время операции на Курщине прервались на написание Всеукраинского радиодиктанта.