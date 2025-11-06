Поросята могут умереть за сутки зимой из-за одной ошибки: как этого избежать

Маленькие поросята быстро теряют тепло: температурный режим критически важен.

Выращивать свиней сложно не только из-за войны — это требует определенных знаний и умений. Так, недостаточно утеплив свинарник можно потерять поголовье.

Что нужно знать

Маленькие поросята быстро теряют тепло

Переохлаждение и диарея у новорожденных повышают риск заболеваний и смертности

Фермер Наталья советует обязательно утеплять хлев и проводить дезинфекцию

Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу. Она назвала два пункта, как обязательно нужно выполнить: дезинфекция и утепление.

В домашних условиях: хлев, окна заколочены, двери, чтобы были тепленько, чтобы не было нигде сквозняка. Если будет сквозняк, будут у маленьких поросят поносы. Наталья, фермер

Чем опасна диарея у поросят

Понос у поросят – один из самых очевидных сигналов болезни. Особенно опасна диарея у поросят до 7 дней — часто это признак бактериальной или вирусной инфекции, переданной от свиноматки или связанной с изменениями в составе молока. На понос из-за простуды у поросят указывают не только симптомы диареи, но и скачки температуры.

Если понос не лечить, поросята могут погибнуть от обезвоживания уже через несколько дней, а самые маленькие – иногда всего за сутки.

Могут ли поросята умереть от холода

Холод несет и другую опасность — новорожденные поросята быстро теряют тепло из-за ограниченных запасов энергии, малого размера, нехватки бурого и подкожного жира и т.д. Переохлаждение повышает риск заболеваний и смертности, особенно в первые часы жизни. Чтобы его избежать, нужно поддерживать температуру в зоне содержания:

34–36 °C первые 4 дня,

32–34 °C к 14-му дню,

30 °C до отъема.

Пол свинарника засыпают сеном

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прошлом году снижение цены на свинину наблюдалось из-за массового демпинга на фоне вспышек африканской чумы свиней. Поэтому стоимость может падать снова.