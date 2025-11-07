Секреты теплого хлева для свиней. Как обогреть животных зимой

Чрезмерное тепло вредно для свиней, есть четкие температурные границы

Свиньи одни из самых чувствительных сельскохозяйственных животных к холоду. Эти млекопитающие достаточно легко могут получить переохлаждение, поэтому их хлев следует тщательно готовить к зиме.

Об этом "Телеграфу" рассказала фермерка Наталья из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу. По ее словам, всем владельцам домашних мини-ферм и больших уже с начала осени следует позаботиться о тепле животных.

Что нужно знать:

Свиньи чувствительны к холодным и теплым температурам, легко получают обморожение

Утеплять хлев не обязательно, отапливая его

Оптимальная температура в помещении для свиней 18-20 градусов

Фермерка рекомендует сначала хлев утеплить с помощью пленки. То есть забить окна, двери, чтобы не было щелей и сквозняков. По возможности сделать две двери и между ними комнату, которая дополнительно будет удерживать тепло. Кроме того, чистить навоз зимой и в холодное время нужно ежедневно, посыпая пол сеном или опилками.

Свиньи в хлеву

Если же есть желание сделать для свиней еще более комфортные условия, можно отапливать хлев. Фермер Наталья рассказывает, что хлев ее фермы зимой постоянно отапливается с помощью буржуйки, особенно когда появляются поросята. Осенью, когда холоднеет, пытается протапливать помещений раз или два в неделю.

"Они (свиньи — ред.) спят себе под буржуйкой, им там тепленько", — говорит женщина.

Свиноферма

При этом отмечает, что не следует делать жару в хлеву, ведь чрезмерное тепло плохо влияет на свиней. Они легко получают тепловой удар и гибнут от этого. Если вы собираетесь топить в хлеву, оптимальная температура помещения до + 20 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые дали печальный прогноз для белок в Украине.