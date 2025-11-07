Секреты теплого хлева для свиней. Как обогреть животных зимой
Чрезмерное тепло вредно для свиней, есть четкие температурные границы
Свиньи одни из самых чувствительных сельскохозяйственных животных к холоду. Эти млекопитающие достаточно легко могут получить переохлаждение, поэтому их хлев следует тщательно готовить к зиме.
Об этом "Телеграфу" рассказала фермерка Наталья из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу. По ее словам, всем владельцам домашних мини-ферм и больших уже с начала осени следует позаботиться о тепле животных.
Что нужно знать:
- Свиньи чувствительны к холодным и теплым температурам, легко получают обморожение
- Утеплять хлев не обязательно, отапливая его
- Оптимальная температура в помещении для свиней 18-20 градусов
Фермерка рекомендует сначала хлев утеплить с помощью пленки. То есть забить окна, двери, чтобы не было щелей и сквозняков. По возможности сделать две двери и между ними комнату, которая дополнительно будет удерживать тепло. Кроме того, чистить навоз зимой и в холодное время нужно ежедневно, посыпая пол сеном или опилками.
Если же есть желание сделать для свиней еще более комфортные условия, можно отапливать хлев. Фермер Наталья рассказывает, что хлев ее фермы зимой постоянно отапливается с помощью буржуйки, особенно когда появляются поросята. Осенью, когда холоднеет, пытается протапливать помещений раз или два в неделю.
"Они (свиньи — ред.) спят себе под буржуйкой, им там тепленько", — говорит женщина.
При этом отмечает, что не следует делать жару в хлеву, ведь чрезмерное тепло плохо влияет на свиней. Они легко получают тепловой удар и гибнут от этого. Если вы собираетесь топить в хлеву, оптимальная температура помещения до + 20 градусов тепла.
