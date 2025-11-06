Киевляне могут выдохнуть? Экс-министр рассказал, что на самом деле будет с отоплением во время продолжительных блэкаутов

Системы отопления в Алчевске 2006 года и в современном Киеве имеют отличия

Алчевская катастрофа не повторится в Киеве, потому что в столице действует масштабная и глубоко разветвленная сеть теплоснабжения. К тому же Украина подготовилась к различным сценариям.

Что нужно знать:

Киев имеет очень разветвленную систему теплоснабжения

Часть теплотрасс зарыта в землю

Закуплены антифриз и модульные котельные

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, в Киеве очень разветвлена система теплоснабжения. Многие сети закопаны под землю, поэтому там не такие потери, как, например, были в Алчевске.

"Если мы сравниваем с ситуацией в Алчевске, там были достаточно серьезные морозы, теплотрассы находились над землей и были соответственно неутеплены. Как результат мы имели историческую катастрофу, когда замерзла система и ее нельзя было разморозить в течение всей зимы", – рассказал эксперт.

Киев имеет совсем другую и гораздо более сложную систему. Она включает не только теплоэлектроцентраль №5 и теплоэлектроцентраль №6, на которые сегодня совершают атаки.

"Здесь больше вопросы именно по обеспечению электрической энергией, если смотреть в краткосрочной перспективе результатов этих атак. Просто есть много котельных по Киеву, которые также обеспечивают поставки тепловой энергии", — пояснил Оржель.

Он добавил, что приобретены антифриз и специальная жидкость, не позволяющая замерзать системе. Также были закупки модульных решений, когда модульные котельные подключаются к системе, обеспечивая альтернативные точки поставки тепловой энергии.

"К сожалению, это не о комфортной температуре в домах. Это, скорее, возможность поддержать систему в рабочем состоянии до того, как основные источники тепловой энергии будут восстановлены", — уточнил экс-министр.

Он резюмировал, что Алчевская катастрофа точно не повторится в Киеве из-за гораздо большей устойчивости системы и больших усилий по поддержанию ее в рабочем состоянии, которые прикладываются.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что власти на местах должны быть максимально готовы к атакам на ТЭЦ, имея "план Б" по обеспечению населения теплом, иначе последствия могут быть критическими.