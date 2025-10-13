Поселение у реки или упоминание о казацком атамане: как могло возникнуть название города-героя Украины

Официально городу Харьков уже 371 год

Харьков был основан в 1654 году как крепость для сдерживания набегов крымских татар, но люди на этой территории жили задолго до XVII века.

Территорию современного Харькова начали обживать издавна. Известно, что в VIII веке на месте будущего Харькова славяне основали свое поселение, которое стало известно как город Донец. Он был разрушен ордами хана Батыя в середине XIII века, пишет City.kharkiv.

Как возникло название города "Харьков"

Существует несколько версий возникновения названия "Харьков". Скажем, как пишет ресурс MyKharkov.info, некоторые историки считают, что Харьков является трансформированным названием половецкой столицы Шарукань, которая существовала на этих землях в XI-XIII веках и представляла собой зимнюю стоянку кочевников из юрт. В 1111 году объединенное войско князей Киевской Руси во главе с Владимиром Мономахом взяло город, после чего оно стало приходить в упадок и опустело окончательно после нападения монгольского войска в 1223 году.

Другие связывают название с предводителем первых украинских переселенцев по имени Харитон, который предпочитал называть себя сокращенно Харьком. Его почтили, изобразив на памятнике "Основателям Харькова".

Так мог бы выглядеть основатель Харькова

Большинство, впрочем, считают, что название город получил от реки Харьков. Это название впервые упоминается в "Книге Большому Чертежу", написанной в 1627 г., и являющейся первым географическим описанием всего тогдашнего Московского государства.

Река Харьков

В настоящее время площадь современного Харькова составляет 350 кв. км, а территория поделена на 9 административных районов. До полномасштабной войны в городе проживало 1421125 человек, было 60 научно-исследовательских институтов, мощные производственные предприятия, 45 высших учебных заведений, 18 музеев, 7 государственных театров и несколько десятков негосударственных, 80 библиотек, спортивные объекты, выставочные залы и современные офисные просторы. В 2022 году Харьков получил почетное отличие "Город — герой Украины".

