Бандитское поселение? Вы удивитесь происхождению названия известного города Донбасса (фото)

Что означает название города Харцызск
Этот город был основан в 1869 году

Среди украинских населенных пунктов немало с довольно странными и неоднозначными названиями. Хотя некоторые из них, на первый взгляд, достаточно обычные, однако их толкование меняет все. К примеру, город Харцызск Донецкой области.

"Телеграф" расскажет, почему этот населенный пункт имеет такое название и как оно связано с козаками. Заметим, что Харцызск с 2014 года находится в оккупации.

Название этого города сохранилось со времен козаков и Запорожской Сечи, ведь после прихода советской власти населенный пункт так и не переименовали. Во время становления СССР многие украинские города наименовали новыми названиями, не привязанными к этничности Украины. Харцызск же оставил себе свое название.

Ведь тогдашняя власть просто не знала, что значит это слово. Интересно, что хоть и звучит оно довольно странно, но относится к украинским словам. Харцызск происходит от "харциз" или "харцизка", то есть разбойники или бандит.

К тому же еще в XVI веке так турки и татары называли сбежавших селян и запорожских козаков, которые селились у южных границ Московского государства. Места их поселений именовали "харцызскими". Именно так и образовался Харцызск, название которого вполне можно переводить в Бандитовск, Рекетирск или Горлорез.

#Донбасс #Название #Харцызск