Операция "Мидас" может стать катастрофой для Украины: названа главная угроза
Есть сразу несколько негативных моментов, которые тянутся за расследованием
Скандал вокруг "Энергоатома" после операции "Мидас" может превратиться в масштабную катастрофу для страны. Эксперты не исключают, что антикоррупционные структуры могут располагать и записями с первыми лицами государства, но не обнародуют их.
Что нужно знать:
- НАБУ на данный момент могли обнародовать лишь малую часть материалов, собранных антикоррупционными органами
- Среди нераскрытых записей, предположительно, могут быть упомянуты высокопоставленные чиновники, вплоть до первых лиц государства
- Возможное раскрытие этих данных может вызвать массовое возмущение общества, что чревато настоящей катастрофой в условиях полномасштабной войны
Об этом говорит эксперт-международник Максим Несвитайлов, пишет "Фокус". Он подчеркнул, что на сегодняшний день обнародована якобы лишь менее одной пятой части записей.
С учетом того, что я слышал, скажем так, от осведомленных инсайдеров, по состоянию на сегодня мы знаем лишь менее пятой части того, что антикоррупционные органы собираются опубликовать. Поэтому, если такого уровня чиновники разоблачены сейчас, то дальше, я думаю, можно ожидать чего-то большего. Если это именно "больше" произойдет, в таком случае внутриполитические последствия могут быть более чем серьезными
Он добавил, что на тех записях, которые есть у НАБУ, но еще не обнародованы, могут быть первые лица государства. И если это подтвердится, общество крайне сложно будет сдерживать от действий "вокруг революционного характера", что в условиях полномасштабной войны станет настоящей катастрофой.
Я думаю, украинцы еще не забыли, что именно тогда, когда Янукович сбежал и все начало сыпаться, Россия смогла и Крым захватить, и значительную часть Донбасса оккупировать, потому что в Украине был абсолютный хаос. Поэтому худшее, что сейчас могут сделать Офис президента и НАБУ — это вступать в прямую конфронтацию, запуская какие-то дискредитационные кампании в телеграмм-каналах и тому подобное. Банковой сейчас следует посыпать голову пеплом и идти договариваться с Национальным антикоррупционным бюро, не провоцируя его на дальнейшие публикации новых эпизодов. Одним словом, сейчас пришло время для президента жертвовать теми людьми, которые ранее считались близкими к тому, чтобы быть неприкосновенными
В то же время, моделируя вероятную реакцию на историю с "Энергоатомом" со стороны западных союзников, Максим Несвитайлов подчеркнул, что Штатам это безразлично, а с Европой могут возникнуть проблемы. Однако по мнению эксперта, проблемы не коснутся трека поставок вооружения, поскольку "европейцы переживают за себя, понимая, что в данном случае речь идет и об их безопасности".
В то же время Несвитайлов говорит, что громкий скандал вокруг "Энергоатома" точно затормозит европейскую интеграцию Украины и может негативно повлиять на получение Киевом "жизненно необходимого" репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Аналитик добавил, что история с "Энергоатомом" потенциально может стать одним из крупнейших политических кризисов в новейшей истории Украины.
Предыстория операции "Мидас"
10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95", "другу" президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, экс-министру энергетики Герману Галущенко и в "Энергоатом". За несколько часов до этого бизнесмен якобы покинул территорию Украины.
"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом", — сказали в НАБУ.
Как было сообщено, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".
Кроме того, в НАБУ показали первые фрагмент аудиозаписи разговоров, обнаружившихся в ходе масштабной операции "Мидас". В них звучат не только неоднозначные изречения об отмывании средств, а достаточно провокационные слова о том, кто и кому платит зарплату.
Операцию под кодовым названием "Мидас" НАБУ проводило 15 месяцев. В финальной фазе прошло более 70 обысков, в которых участвовали все подразделения Бюро. Детективы получили более 1000 часов аудиозаписей телефонных разговоров, документирующих работу схемы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чьи голоса записаны на пленках "Мидас" и о чем они говорили.