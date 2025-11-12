Операция "Мидас" может стать катастрофой для Украины: названа главная угроза

Есть сразу несколько негативных моментов, которые тянутся за расследованием

Скандал вокруг "Энергоатома" после операции "Мидас" может превратиться в масштабную катастрофу для страны. Эксперты не исключают, что антикоррупционные структуры могут располагать и записями с первыми лицами государства, но не обнародуют их.

Что нужно знать:

НАБУ на данный момент могли обнародовать лишь малую часть материалов, собранных антикоррупционными органами

Среди нераскрытых записей, предположительно, могут быть упомянуты высокопоставленные чиновники, вплоть до первых лиц государства

Возможное раскрытие этих данных может вызвать массовое возмущение общества, что чревато настоящей катастрофой в условиях полномасштабной войны

Об этом говорит эксперт-международник Максим Несвитайлов, пишет "Фокус". Он подчеркнул, что на сегодняшний день обнародована якобы лишь менее одной пятой части записей.

С учетом того, что я слышал, скажем так, от осведомленных инсайдеров, по состоянию на сегодня мы знаем лишь менее пятой части того, что антикоррупционные органы собираются опубликовать. Поэтому, если такого уровня чиновники разоблачены сейчас, то дальше, я думаю, можно ожидать чего-то большего. Если это именно "больше" произойдет, в таком случае внутриполитические последствия могут быть более чем серьезными сказал Несвитайлов.

Он добавил, что на тех записях, которые есть у НАБУ, но еще не обнародованы, могут быть первые лица государства. И если это подтвердится, общество крайне сложно будет сдерживать от действий "вокруг революционного характера", что в условиях полномасштабной войны станет настоящей катастрофой.

Я думаю, украинцы еще не забыли, что именно тогда, когда Янукович сбежал и все начало сыпаться, Россия смогла и Крым захватить, и значительную часть Донбасса оккупировать, потому что в Украине был абсолютный хаос. Поэтому худшее, что сейчас могут сделать Офис президента и НАБУ — это вступать в прямую конфронтацию, запуская какие-то дискредитационные кампании в телеграмм-каналах и тому подобное. Банковой сейчас следует посыпать голову пеплом и идти договариваться с Национальным антикоррупционным бюро, не провоцируя его на дальнейшие публикации новых эпизодов. Одним словом, сейчас пришло время для президента жертвовать теми людьми, которые ранее считались близкими к тому, чтобы быть неприкосновенными акцентирует аналитик.

В то же время, моделируя вероятную реакцию на историю с "Энергоатомом" со стороны западных союзников, Максим Несвитайлов подчеркнул, что Штатам это безразлично, а с Европой могут возникнуть проблемы. Однако по мнению эксперта, проблемы не коснутся трека поставок вооружения, поскольку "европейцы переживают за себя, понимая, что в данном случае речь идет и об их безопасности".

В то же время Несвитайлов говорит, что громкий скандал вокруг "Энергоатома" точно затормозит европейскую интеграцию Украины и может негативно повлиять на получение Киевом "жизненно необходимого" репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Аналитик добавил, что история с "Энергоатомом" потенциально может стать одним из крупнейших политических кризисов в новейшей истории Украины.

Предыстория операции "Мидас"

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95", "другу" президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, экс-министру энергетики Герману Галущенко и в "Энергоатом". За несколько часов до этого бизнесмен якобы покинул территорию Украины.

Тимур Миндич

Герман Галущенко

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом", — сказали в НАБУ.

Как было сообщено, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

Кроме того, в НАБУ показали первые фрагмент аудиозаписи разговоров, обнаружившихся в ходе масштабной операции "Мидас". В них звучат не только неоднозначные изречения об отмывании средств, а достаточно провокационные слова о том, кто и кому платит зарплату.

Операцию под кодовым названием "Мидас" НАБУ проводило 15 месяцев. В финальной фазе прошло более 70 обысков, в которых участвовали все подразделения Бюро. Детективы получили более 1000 часов аудиозаписей телефонных разговоров, документирующих работу схемы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чьи голоса записаны на пленках "Мидас" и о чем они говорили.