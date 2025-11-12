Укр

Двое топ-чиновников потеряют кресла: Зеленский анонсировал жесткие меры в отношении фигурантов "пленок НАБУ"

Ирина Мазуренко
Зеленский о деле НАБУ по Энергоатому Новость обновлена 12 ноября 2025, 16:27
Зеленский о деле НАБУ по Энергоатому. Фото Коллаж "Телеграф"

Зеленский обратился к премьеру Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится в Раду с просьбой поддержать заявления об увольнении министров энергетики и юстиции Светланы Гринчук и Германа Галущенко. Также глава государства сообщил о санкциях против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по "Энергоатому".

Что нужно знать

  • Зеленский требует увольнения министров энергетики и юстиции
  • Президент анонсировал санкции против Миндича и Цукермана по этому делу
  • Глава государства также пообещал реакцию СНБО.

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении.

"Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, наиболее быстрое", — заявил президент.

Зеленский сообщил, что попросил премьера Юлию Свириденко, чтобы появились заявления об отставке от этих министров. Будет, по его словам, и решение СНБО по поводу этих санкций. Он назвал схемы в энергетике совершенно ненормальным фактом.

По предварительной информации, санкции будут введены против Миндича и Цукермана. Об этом сообщает "ЭП".

Ранее "Телеграф" писал подробнее о громком деле "Энергоатома". Под стражу уже отправили несколько фигурантов схемы.

