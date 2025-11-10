Аномально холодной зиме быть? Какую погоду прогнозируют синоптики на сезон 2025-2026 в Украине

Предыдущие три года попадали в список самых теплых

Зима 2025-2026 вероятнее всего будет достаточно теплой, но окончательно исключать возможность сильных морозов нельзя. Ведь основное влияние на погоду имеет Южное колебание воздуха, у которого есть две фазы — теплую и холодную.

Об этом "Телеграфу" рассказала Вера Балабух — заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) в материале "Теплее, влажнее, скользче: прогноз на зиму, который удивит даже скептиков".

Что нужно знать:

Зимой погода с 30-40% вероятностью будет теплее, чем холоднее

Температура воздуха в этот период зависит от Эль-Ниньо и Ла-Нинья

Осенью и зимой 2025/2026 ожидается Ла-Нинья слабой интенсивности

"Вероятность сильных морозов — менее 10%, а аномально высоких температур — 30-40%. То есть можем говорить о том, что этой зимой все же будет преобладать более теплая погода, чем холодная", — говорит Балабух.

Она объясняет, что зимнюю погоду Северного полушария определяет Южное колебание (ENSO) – периодические изменения температуры поверхности воды в тропическом Тихом океане. Его теплая фаза – Эль-Ниньо, а холодная – Ла-Нинья. Эль-Ниньо обычно способствует повышению температуры зимой, тогда как Ла-Нинья — холодным и снежным зимам. По данным NOAA, осенью и зимой 2025/2026 ожидается Ла-Нинья слабой интенсивности, который вероятно, в январе-марте перейдет в нейтральную фазу в начале 2026 г.

Эль-Ниньо способствует более теплым зимам, Ла-Нинья — холодным и снежным.

То есть зима в этом году должна быть не такой холодной, как говорили в начале осени. Однако прогнозы аномально холодной зимы тоже имеют место. Ведь, по некоторым наблюдениям, Ла-Нинья будет способствовать вероятному перемещению на территорию Европы, Польши и Украины воздушных масс с полярных широт.

"Это и послужило основанием для разговоров об аномально холодной зиме. Однако этот прогноз не согласуется с расчетами прогностических моделей", — говорит климатолог.

Балабух добавляет, что Ла-Нинья отмечалось три года подряд — 2021, 2022, 2023. Однако эти годы попали в список самых теплых, а 2023 оказался вторым из самых теплых с начала инструментальных наблюдений, уступив только в 2024 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве увидели первый снег в ноябре.