Сніг чекати передчасно: шлях зими в Україну перекрив антициклон з Європи - Постригань

Температурні гойдалки створюють небезпечну ковзанку на дорогах і серйозно ускладнюють роботу енергетичної інфраструктури

Зими останніх десятиліть підтверджують: глобальне потепління триває, хоча його прояви відрізняються залежно від регіону. Колись сніг огортав Україну пухкою білою ковдрою, а тепер він радше виняток, ніж правило.

Про те, що відбувається з українськими зимами і коли чекати снігу, "Телеграфу" розповів Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

Снігу стало у майже півтора раза менше

За останні 20 років зими в Європі скоротилися в середньому на 24 дні – це показує аналітика супутників Copernicus. У нашому регіоні холодний сезон також став теплішим та коротшим порівняно з серединою і навіть кінцем минулого століття.

За словами Постриганя, підвищення середньосезонної температури холодного періоду на 1,4 градуса не проходить безслідно.

"Лише за останні 15 років висота снігового покриву у нашій місцевості зменшилася майже у півтора раза. Дата появи першого снігу змістилася з другої половини листопада на третю декаду жовтня", — відзначає він.

Україна втрачає головне джерело весняної води

Проте сніг це не лише символ зими, а й важливий водний ресурс. Під час танення він забезпечує весняне живлення річок, підземних вод і поступове зволоження ґрунтів, а це вже критична необхідність для рослин.

"Проте сьогодні сніг більше не є надійним джерелом води. Це вже відчувають водогосподарський комплекс, сільське господарство, енергетика. Особливо гостро проблема проявляється в обмілінні та пересиханні криниць, що вже стало болючою темою для місцевих жителів", — пояснює начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

Попри відсутність значного та тривалого залягання снігу, кількість та інтенсивність аномалій холодного періоду суттєво збільшилася.

"Ми спостерігаємо різкі коливання температури, коли дощ переходить у сніг, а відлига — у підмерзання та ожеледицю. Такі гойдалки створюють небезпечну ковзанку на дорогах і серйозно ускладнюють роботу транспорту та енергетичної інфраструктури. Саме ці сфери першими потребують адаптації до нового кліматичного балансу", — зазначає Постригань.

Ще одна тенденція – частішають пізні весняні снігопади у березні та навіть квітні. Наприклад, 4 квітня 2015 року в Умані та Звенигородці висота снігового покриву сягала 15-17 см.

Чи буде похолодання в листопаді?

Останнє оновлення однієї з чисельних моделей прогнозує серйозне похолодання в Україні вже у третій декаді листопада. Йому навіть дають шанси стати четвертим за силою за останні 70 років.

Проте Постригань радить ставитися до таких довгострокових прогнозів зважено: "Прогноз погоди із найвищою справджуваністю — на 1-3 доби, надалі з кожним днем точність прогнозу знижується. Такі реальні справи, і це не особливість наших синоптичних карт чи розрахунків, в Німеччині і Бельгії такі ж процедури".

Він закликав довіряти науково обґрунтованим підходам, а не яскравим заголовкам і хайповим повідомленням народних умільців та деяких телеграм-каналів.

Коли ж чекати снігу?

"До кінця тижня на погоду впливатиме антициклон з Європи, шлях холоду в наші широти перекритий. Тому про встановлення снігового покриву говорити передчасно. Проте зима попереду", — підсумував начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

Як розповідав "Телеграф" раніше, сильні снігопади найімовірніші у лютому. Завірюхи, вітер і ожеледиця, ймовірно, слід чекати особливо в південних та центральних областях, де може бути аномально велика кількість опадів.