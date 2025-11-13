Забудьте про підвищення тарифів: нардеп розповів, чому ціни на комуналку не зростуть

Підвищення тарифів на комунальні послуги після опалювального сезону економічно необґрунтоване.

Наступного року українців може очікувати нове випробування — зростання комунальних тарифів. НБУ у своєму жовтневому інфляційному звіті спрогнозував, що після завершення поточного опалювального сезону тарифи на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду почнуть поступово приводити до економічно обґрунтованого рівня.

Регулятор не назвав конкретних цифр, але попередив: саме це стане одним із ризиків для інфляційного прогнозу на 2026 рік. Чи дійсно існують економічні підстави для такого підвищення? На ці питання "Телеграфу" відповів у блицінтерв'ю Олексій Кучеренко, народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ.

Ключові факти з інтерв'ю:

Поточні тарифи повністю покривають витрати енергокомпаній;

Нацбанк виходить за межі своїх повноважень;

Відновлення енергоінфраструктури має фінансуватися з репарацій;

Висновки слідчої комісії ВР спростовують необхідність підвищення.

Нацбанк очікує, що після опалювального сезону тарифи на комунальні послуги зростуть. Чи є для цього економічні підстави?

— Нацбанк абсолютно нічого не розуміє в тарифній політиці. Він має займатися монетарною політикою, а не лізти в тарифи.

Існуючі тарифи повністю покривають всі економічно обґрунтовані витрати. Це підтверджують висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Абсолютно немає потреби у підвищенні цін на електроенергію і газ. Більше того, комісія встановила, що поточні тарифи були встановлені з порушеннями, без чітких розрахунків, — Олексій Кучеренко.

Олексій Кучеренко

Але ж енергетична інфраструктура зазнала значних руйнувань через обстріли. Звідки брати кошти на відновлення?

— Нацбанк вважає, що наслідки руйнувань потребуватимуть додаткових фінансових вливань в енергокомпанії. Але хто сказав, що ремонти мають відбуватися за рахунок населення?

Це має фінансуватися за рахунок репарацій та інших джерел. Наприклад, Юлія Тимошенко запропонувала реструктуризувати стосунки Кабміну з Нацбанком і відсунути розрахунки з ним. Джерело має бути інше, а не тариф для населення.

Тобто ваша позиція категорична — підвищення тарифів не повинно бути?

— Економічних підстав для підвищення тарифів на сьогодні немає. Нацбанк намагається покривати фінансові дефіцити за рахунок квазіподатку у вигляді так званої ринкової ціни.

Хай Нацбанк займається регулюванням банківської сфери і стежить, щоб банки не грабували населення і кредитували реальний сектор економіки. Це його ключове завдання, а не тарифна політика, — Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи справді системи опалення можуть замерзнути взимку та які міста підготувалися до складного опалювального періоду краще за інші.