До первого снега рукой подать? Когда в Украину придет зимняя погода
Наслаждаться теплом осталось несколько дней
На следующей неделе, а именно во вторник и среду, 18-19 ноября, Украину может накрыть настоящая зимняя погода. Ведь прогнозируется сильное похолодание и снег.
Что нужно знать:
- С 18 ноября в Украине начнется похолодание
- Снег возможен на западе и севере страны
- До конца недели в Украине сохранится теплая погода
Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко. Она говорит, что с 18 ноября в Украине очень сильно изменится погода. Однако прогноз ориентировочный, поэтому погода на следующей неделе может быть иной.
"Вторник — существенное похолодание до небольших "минусов" ночью, а днем до +2+6 градусов и есть вероятность 19 ноября на западе, севере и в центре Украины мокрого снега", — говорится в сообщении.
Похожие данные приводит и Укргидрометцентр. Так, во вторник, 18 ноября, прогнозируются температурные колебания в течение суток от +2 до +15 градусов. Осадки в виде дождя и мокрого снега будут преимущественно на западе и севере Украины.
Уже в среду, 19 ноября, осадки накроют всю территорию страны, но вероятность снега сохранится для западных и северных регионов. При этом температура в течение суток будет достигать от -1 до +13 градусов.
В то же время Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра в материале "Телеграфа" говорил, что до конца недели (до 16 ноября) на погоду будет влиять антициклон из Европы, путь холода в наши широты перекрыт. Таким образом о похолодании еще рано говорить.
"Об установке снежного покрова говорить преждевременно. Однако зима впереди", — подытожил он.
"Об установке снежного покрова говорить преждевременно. Однако зима впереди", — подытожил он.