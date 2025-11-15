Насколько подорожает топливо для котлов зимой: лучше поспешить купить

Цены резко меняются в зависимости от сезона

Закупать топливо для котла, чтобы отапливать дом зимой, лучше заранее. К Новому году ожидается рост ценников на десятки процентов.

Об этом в комментарии Телеграфу" рассказал директор ООО "Херитейдж" Сергей Цыганенко

По его словам, цена на топливные брикеты сезонная: весной и летом тонна стоит около 7000 грн, а осенью и зимой — около 10000 грн.

На изменение стоимости влияют такие факторы как блекауты, нехватка работников, колебания цен на лес и логистику. По его словам, к январю ожидается подорожание примерно на 20% сказал Цыганенко

Сравнение основных видов топлива

