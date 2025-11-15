Наскільки подорожчає паливо для котлів узимку: краще поспішити купити

Ціни різко змінюються в залежності від сезону

Купувати паливо для котла, щоб опалювати будинок взимку, краще заздалегідь. До Нового року очікується зростання цінників на десятки відсотків.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів директор ТОВ "Херітейдж" Сергій Циганенко.

За його словами, ціна на паливні брикети сезонна: навесні та влітку тонна коштує близько 7000 грн, а восени та взимку — близько 10000 грн.

На зміну вартості впливають такі чинники, як блекаути, нестача працівників, коливання цін на ліс та логістику. За його словами, до січня очікується подорожчання приблизно на 20% сказав Циганенко

Порівняння основних видів палива

