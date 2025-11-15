Укр

С душком: грузовик рассыпал неожиданный груз на трассе Золочев–Львов (видео)

Галина Михайлова
Водитель самосвала не ожидал такого
На дороге Львовщины водитель грузовика потерял груз — повезло, что не упало на другую машину сзади.

На одной из трасс Львовской области накануне произошла неприятность "с душком". На дороге, ведущей в город Золочев, у грузовика по неизвестным причинам открылся борт — на асфальт высыпалось немало навоза.

Отметим, навоз – смесь помета животных, например свиней, с соломенной подстилкой. Его могли перевозить для использования в качестве органического удобрения. Но, несмотря на то, что навоз используется обычно не свежий, аромат вряд ли был приятен. Видео запечатлел один из следовавших следователей водителей.

"Вот так кому-то повезло", — констатирует он. Далее на видео видно растерянного водителя грузовика, из которого выпали экскременты.

Отметим, в подобный грузовик могут помещаться от 5 до 15 тонн навоза. Неизвестно, удалось ли водителю убрать дорогу после неприятного происшествия.

Навоз в сельском хозяйстве используют как минеральное натуральное удобрение. Для достижения оптимального эффекта рекомендуется вносить 20-30 тонн навоза на гектар раз в 3-4 года.

