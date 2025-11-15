З душком: вантажівка розсипала неочікуваний вантаж на трасі Золочів–Львів (відео)

На дорозі Львівщини водій вантажівки втратив вантаж — пощастило, що не впало на іншу машину позаду.

На одній з трас Львівської області напередодні сталася неприємність "з душком". На дорозі, що веде в місто Золочів у вантажівки з невідомих причин відкрився борт — на асфальт висипалось чимало гною.

Зазначимо, гній — суміш посліду тварин, наприклад свиней з солом'яною підстилкою. Його могли перевозити для використання як органічного добрива. Але попри те, що гній використовується зазвичай не свіжий, аромат навряд чи був приємний. Відео зафільмував один з водіїв, що їхав наступним.

"Оце так комусь пощастило", — констатує він. Далі на відео видно розгубленого водія вантажівки, з якої випали екскременти.

Зазначимо, в подібну вантажівку можуть поміщатись від 5 до 15 тонн гною. Невідомо, чи вдалось водію прибрати дорогу після неприємної пригоди.

Гній у сільському господарстві використовують як мінеральне натуральне добриво. Для досягнення оптимального ефекту рекомендується вносити 20-30 тонн гною на гектар раз на 3-4 роки.

