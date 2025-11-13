Последние из "ароматных": как звучат вымирающие забавные украинские фамилии

Носителей этих родовых имен в стране единицы

Среди множества украинских фамилий есть те, звучание которых вызывает улыбку у современного слушателя, но когда-то оно могло быть совершенно нейтральным. К ним можно отнести такие родовые имена как Гавнай, Гавничук, Гавновская и Гавник, которые могут вызывать ассоциации с ароматами.

Информация о них была опубликована на портале "Рідні", на котором рассказывают о происхождении фамилий и указана информация об украинских именах. На сайте также показаны области на карте, где живут владельцы этих родовых имен.

В настоящее время известно, что носителей этих фамилий осталось не так уж и много:

Гавнай — 10 носителей;

Гавничук — 2 носителя;

Гавновская — 1 носитель;

Гавник — 1 носитель.

Владельцы фамилии Гавнай проживают в Волынской области (1 человек), в Николаеве (1 человек), Николаевской области (1 человек), и в Херсонской области (5 человек).

Носители фамилии Гавничук живут в Николаеве.

Человек, которому принадлежит родовое имя Гавновская, проживает в Киеве.

Носитель фамилии Гавник живет в Крыму.

Стоит добавить, что фамилии подобного типа часто происходят от прозвищ или топонимов. Иногда в основе могут лежать забытые слова, которые сегодня уже никто не использует в своей речи. Потому, даже если фамилия смахивает какое-то смешное, необычное или даже обидное слово, возможно, при создании этой фамилии за основу бралось что-то совершенно другое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая украинская фамилия звучит, как матерное слово. Это родовое имя довольно редкое и встречается в основном в западных регионах.