Никакой политики и морщин: какими были супруги Зеленские 20 лет назад

Тогда комик уже был популярен, и не только в Украине

Владимир Зеленский — тогда еще звезда "Квартала 95", актер, сценарист и один из самых заметных комиков постсоветского пространства. Рядом с ним — Елена Зеленская, талантливая сценаристка, которая в молодости мечтала о браке. 20 лет назад они были не президентом и первой леди Украины, а творческой парой.

Что следует знать

20 лет назад Владимир Зеленский был 27-летним известным комиком, актером и сценаристом, почти все время посвящавшим работе в основанной им студии "Квартал 95"

Его жена, Елена Зеленская, была важнім человеком для "Квартала 95" и сценаристкой многих номеров

В то время Владимир Зеленский уже был узнаваемым комиком. Когда его команда победила в КВН и он основал студию "Квартал 95", стал одним из самых ярких шоуменов в Украине и постсоветском пространстве.

Владимир Зеленский

Он активно писал сценарии, снимался в телешоу, выступал на концертах и формировал формат юмора, который уже в то время был узнаваем. 20 лет назад Владимир Зеленский был 27-летним парнем, почти жившим на съемочных павильонах и в репетиционных залах. Никакой политики — кроме шуток в "Квартале" о нашей "верхушке".

Владимир Зеленский

Елена Зеленская 20 лет назад не была мамой, но уже была важной частью творчества мужа. Она не "светилась" перед камерами, писала сценарии номеров "Квартала" и помогала их создавать. До 2019 года она не была публичной личностью.

Владимир, Елена и Александра Зеленские

Володмир Зеленский с женой и дочерью

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Зеленский не носит обручальное кольцо на безымянном пальце. Неужели в браке пробежала чёрная кошка?