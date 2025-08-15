Ушла к Зеленскому от другого и 8 лет мечтала о браке: как президент и первая леди выглядели в день свадьбы

В браке у Владимира и Елены родились двое детей

Владимир и Елена Зеленские — одна из самых крепких пар Украины. Вместе они уже 22 года. Елена поддерживала мужа с первых шагов на телевидении и осталась надежной опорой, когда он принял решение возглавить страну.

"Телеграф" решил выяснить, как Владимир Зеленский и его жена Елена выглядели в день своей свадьбы. Также мы узнали их историю любви.

Как познакомились Владимир и Елена Зеленские

Романтические отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой завязались в родном Кривом Роге, когда они были студентами. Хотя знакомы они были со школьных лет, ведь учились в параллельных классах.

Владимир Зеленский и Елена были знакомы еще со школы

Вскоре Елена пошла учиться на архитектора, а Владимир получал юридическое образование, не забывая при этом развивать творческую сторону, ведь с юности он активно выступал с командной КВН.

По воспоминаниям самого президента, начало их романтической истории с Еленой было неожиданным: Владимир подошел к ней, заметив у нее в руках видеокассету с фильмом "Основной инстинкт", и попросил одолжить ее. Это стало поводом обменяться номерами телефонов.

Владимир отбил Елену у другого мужчины

Тогда Елена была в отношениях с другим молодым человеком и поначалу холодно воспринимала ухаживания Владимира, что только усиливало его интерес к ней. В конце концов ему удалось завоевать сердце девушки.

Со свадьбой пара не торопилась и не жила вместе. Для Владимира брак сразу означал рождение детей, а к этому он хотел подходить постепенно. Они встречались восемь лет, и, по воспоминаниям президента, Елена постоянно спрашивала, когда они официально оформят свои отношения.

Владимир и Елена встречались до свадьбы 8 лет

И в нужный момент, несмотря на постоянные гастроли и концерты, Владимир сумел найти время для романтического момента — предложение руки и сердца он сделал Елене в кинотеатре.

Как Владимир Зеленский и его жена Елена выглядели в день свадьбы

Пара сыграла свадьбу 6 сентября 2003 года. На архивных фотографиях, которые есть в сети, можно увидеть молодого Владимира Зеленского в сером классическом костюме с галстуком и красотку Елену с короткой стрижкой и пышном свадебном платье.

Как Владимир Зеленский и его жена выглядели в день свадьбы

По фотографиям видно, что у молодоженов горят глаза и светятся от счастья лица. Свадьбу Елена и Владимир отпраздновали в кругу самых близких друзей и родственников.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году

В 2004 году Елена подарила президенту Украины первенца — дочь Александру, а в 2013 году у пары родился сын Кирилл. Их наследники ведут сейчас закрытый образ жизни.

Зеленские не жили вместе до свадьбы

