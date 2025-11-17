Рус

Жодної політики та зморшок: яким було подружжя Зеленських 20 років тому

Наталія Дума
Володимир та Олена Зеленські Новина оновлена 17 листопада 2025, 18:01
Володимир та Олена Зеленські. Фото Колаж Телеграфу

Тоді комік вже був популярним, і не лише в Україні

Володимир Зеленський — тоді ще зірка "Кварталу 95", актор, сценарист і один із найпомітніших коміків пострадянського простору. Поруч із ним — Олена Зеленська, талановита сценаристка та співтворчиня успіху студії, яка у молодості мріяла про шлюб. 20 років тому вони були не президентом і першою леді України, а творчим подружжям.

Що варто знати

  • 20 років тому Володимир Зеленський був 27-річним відомим коміком, актором і сценаристом, який майже весь час присвячував роботі у заснованій ним студії "Квартал 95"
  • Його дружина, Олена Зеленська, була важливою співтворчинею успіху "Кварталу 95" та сценаристкою багатьох номерів

В той час Володимир Зеленський вже був упізнаваним коміком. Коли його команда перемогла у КВК і він заснував студію "Квартал 95", став одним із найяскравіших шоуменів в Україні та у пострадянському просторі.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Він активно писав сценарії, знімався у телешоу, виступав на концертах і формував формат гумору, який вже в той час був упізнаваним. 20 років тому Володимир Зеленський був 27-річним хлопцем, який майже жив на знімальних павільйонах та у репетиційних залах. Жодної політики — окрім жартів у "Кварталі" про нашу "верхівку".

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Олена Зеленська 20 років тому ще не була мамою, але вже була важливою частиною творчості чоловіка. Вона не "світилася" перед камерами, писала сценарії номерів "Кварталу" і допомагала їх створювати. До 2019 року вона не була публічною особистістю.

Зеленський сім'я
Володимир, Олена і Олександра Зеленські
Володмир Зеленський, Олена Зеленська з дочкою
Володмир Зеленський із дружиною і донькою

#Шлюб #Володимир Зеленський #Олена Зеленська