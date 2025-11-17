Жодної політики та зморшок: яким було подружжя Зеленських 20 років тому

Тоді комік вже був популярним, і не лише в Україні

Володимир Зеленський — тоді ще зірка "Кварталу 95", актор, сценарист і один із найпомітніших коміків пострадянського простору. Поруч із ним — Олена Зеленська, талановита сценаристка та співтворчиня успіху студії, яка у молодості мріяла про шлюб. 20 років тому вони були не президентом і першою леді України, а творчим подружжям.

Що варто знати

20 років тому Володимир Зеленський був 27-річним відомим коміком, актором і сценаристом, який майже весь час присвячував роботі у заснованій ним студії "Квартал 95"

Його дружина, Олена Зеленська, була важливою співтворчинею успіху "Кварталу 95" та сценаристкою багатьох номерів

В той час Володимир Зеленський вже був упізнаваним коміком. Коли його команда перемогла у КВК і він заснував студію "Квартал 95", став одним із найяскравіших шоуменів в Україні та у пострадянському просторі.

Володимир Зеленський

Він активно писав сценарії, знімався у телешоу, виступав на концертах і формував формат гумору, який вже в той час був упізнаваним. 20 років тому Володимир Зеленський був 27-річним хлопцем, який майже жив на знімальних павільйонах та у репетиційних залах. Жодної політики — окрім жартів у "Кварталі" про нашу "верхівку".

Володимир Зеленський

Олена Зеленська 20 років тому ще не була мамою, але вже була важливою частиною творчості чоловіка. Вона не "світилася" перед камерами, писала сценарії номерів "Кварталу" і допомагала їх створювати. До 2019 року вона не була публічною особистістю.

Володимир, Олена і Олександра Зеленські

Володмир Зеленський із дружиною і донькою

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Зеленський не носить обручку на підмізинному пальці. Невже у шлюбі пробігла чорна кішка?