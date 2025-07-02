В браке пробежала чёрная кошка? Почему Зеленский носит обручальное кольцо не на безымянном пальце

Супруги периодически появляются вместе на публике

Президент Украины Владимир Зеленский состоит в браке с женой Еленой более 20 лет. Они работали вместе в студии "Квартал 95", а после избрания Зеленского главой государства полностью изменили направление деятельности. С начала полномасштабного вторжения россиян супруги живут отдельно, поэтому видятся значительно реже.

Президент Украины сейчас носит обручальное кольцо не на безымянном пальце, как принято, а на среднем. Поэтому в сети начали говорить о определенных изменениях или возможном кризисе в отношениях супругов. "Телеграф" расскажет, почему глава государства так делает.

Почему Владимир Зеленский носит кольцо на среднем пальце

На интервью главы государства заметно, что он носит обручальное кольцо на среднем пальце. Несмотря на то, что некоторые пользователи сети связывают это с холодом в браке президента, дело совсем не в этом. В интервью Зеленский поделился, что снял кольцо с безымянного пальца из-за похудения после свадьбы. Тогда оно начало спадать, и Владимир надел его на средний палец. То есть, он носит обручальное кольцо таким образом уже давно.

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"Когда женился, был немного полнее, а потом потерял вес, и кольцо стало большим для безымянного пальца. Надел на средний ", — объяснил Зеленский.

Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце, фото Getty Images

Владимир отметил, что Елена предлагала пойти в ювелирный салон, чтобы уменьшить обручальное кольцо. Однако он уже привык носить его на среднем пальце.

Зеленский не захотел уменьшать кольцо, фото Getty Images

В последние годы Владимир обычно общается с женой по телефону. Также супруги видятся на совместных интервью и в офисе по рабочим вопросам. Сейчас Владимир и Елена Зеленские вынуждены жить отдельно ради безопасности. А вот пойти в кино или ресторан у супругов пока нет возможности.

"Я встречаюсь со своей женой и она приходит ко мне. Конечно, мы встречаемся чаще, чем это было до начала войны, но в любом случае некоторые вопросы безопасности влияют на нашу жизнь", — отметил глава государства.

Владимир и Елена Зеленские видятся по работе, фото Getty Images

Зеленский продолжает носить обручальное кольцо на среднем пальце, фото Getty Images

Владимир говорил о важности работы жены во благо Украины во время войны. В частности, он подразумевал сотрудничество Елены с первыми леди США и Франции Джилл Байден и Брижит Макрон. Также он напомнил о выступлении Зеленской в Конгрессе США, где она призвала предоставить Украине больше оружия.

"Елена сама о себе это не скажет. Это не просто помогает, а уже помогло не только мне, но и Украине. Я говорю о работе Елены", — добавил Владимир.

Зеленский высоко оценивал работу своей жены, фото Getty Images

В то же время Елена рассказывала, что после начала вторжения россиян ее муж стал еще более выносливым и целеустремленным. Изменения в его характере обусловлены войной, начатой Россией.

"Я могу сказать, что есть черты его характера, которые стали более острыми и более важными — это упрямство, целеустремленность, выносливость. Эти черты всегда важны и любому человеку, но в этой ситуации, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны — они очень важны", — отметила Зеленская.

Елена отмечала изменения в характере мужа, фото Getty Images

Также первая леди добавила, что Владимир стал более чувствительным в простых вещах. Например, его умиляют упоминания о детях: "Отправить ему фотографию сына или рассказать, что сказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально цепляет. Раньше таким чувствительным он не был".

Зеленского умиляют вещи, касающиеся его детей, фото Getty Images

Сейчас супруги периодически появляются на официальных мероприятиях, посвященных государственным праздникам. Также иногда Зеленские совершают вместе международные визиты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о номере Владимира Зеленского, где он играл на фортепиано. Его до сих пор вспоминают президенту.