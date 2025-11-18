Доллар не прыгнет выше этой отметки: что будет с валютой в Украине к 2027 году

Аналитик рассказала, что сыграет Украине на пользу, а что может повлиять негативно

В 2026-2027 годах стоимость доллара не превысит 48 гривен. В ближайшие два года валютный рынок Украины будет оставаться контролируемым — таков базовый сценарий, однако есть риски.

Что нужно знать

В госбюджете-2026 заложен среднегодовой курс 45,7 грн/доллар

Экспорт агропродукции, металлургии, ИТ-услуг и оборонного производства станет главным источником увеличения валютного предложения

Разрыв между импортом и экспортом уменьшится

Война – ключевой риск

Такой прогноз "Телеграфа" дала руководительница аналитического департамента ОО "Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева. Несмотря на военные угрозы, заложенные макропоказатели свидетельствуют о постепенном возвращении рынка к более стабильному состоянию, считает она.

Когда начнет сокращаться дефицит валюты

В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс 45,7 грн/долларов, а МВФ прогнозирует 45,4 грн/долларов в 2026 году и 47,5 грн/долларов в 2027 году. В инфляционном отчете Нацбанка, отмечает аналитика, говорится, что в 2026 году дефицит валюты частного сектора будет оставаться значительным, но с 2027 начнет уменьшаться.

Укрепление курсовой стабильности ожидается благодаря увеличению валютной выручки от агросектора, металлургии, IT-услуг и машиностроения. Импорт, напротив, будет постепенно уменьшаться, в том числе на средства энергетической составляющей.

По прогнозам, разрыв между импортом и экспортом уменьшится с 55,8 млрд грн в 2025 году до 42,8 млрд грн в 2027 году, а покрытие импорта экспортом вырастет с 50% до 61%.

В частном секторе прибавится валюты

В ближайшие годы частный сектор Украины будет иметь больше доступной валюты. По оценкам аналитиков предложение иностранной валюты будет расти благодаря нескольким ключевым факторам.

Прежде всего, речь идет об увеличении урожаев и стабильном спросе на украинскую агропродукцию за рубежом. Восстановление мировой экономики также окажет положительное влияние на металлургию, которая традиционно обеспечивает значительную часть валютной выручки. Кроме того, расширяется производство вооружения в рамках международных проектов, а IT-сектор продолжает наращивать экспорт.

С 2027 года мы ожидаем существенного оживления притока инвестиций и долгового капитала. На валютный рынок вернется уверенность, что снизит спрос на наличную валюту Дилера Мустафаева руководитель аналитического департамента ОО "Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

Важная роль международной помощи

В ближайшие годы внешняя финансовая поддержка будет играть ключевую роль в стабильности украинского валютного рынка. Правительство рассчитывает, что в 2026 году Украина получит более 45 млрд. долларов международной помощи, а в 2027 году — около 39 млрд. долларов. Такие объемы финансирования позволяют избежать необходимости допэмиссии денег для покрытия бюджетных расходов.

По словам эксперта, продолжение евроинтеграционных реформ и сотрудничество с МВФ позволят Нацбанку и дальше перекрывать структурный дефицит валюты, что является ключевым для сохранения устойчивости рынка.

Главные риски

Изменить ситуацию могут конкретные причины. Все зависит от хода войны, интенсивности обстрелов, состояния инфраструктуры, ритмичности внешнего финансирования и миграционных тенденций.

Если базовые предположения оправдаются, в 2026-2027 годах курс доллара не выйдет за пределы 48 гривен. Рынок будет оставаться управляемым. Но все будет зависеть от войны и стабильности внешней поддержки. Дилера Мустафаева руководитель аналитического департамента ОО "Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

