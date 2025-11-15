Взлетит ли мясо в цене перед Новым годом: производители дали прогноз

Мировые цены на говядину впервые превысили отметку в 7 долларов за килограмм, но украинский внутренний рынок реагирует иначе

До конца года резкого удорожания мяса не будет. Производители единодушны в своих прогнозах.

На то, что мясо не подскочит в цене, есть две основные причины. Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Цена на популярное мясо бьет рекорды: стоит ли его скупать сейчас".

Что следует знать

На рождественские и новогодние праздники мясо не подорожает

Предложения на рынке КРС не снижаются

Основные импортеры уменьшили сезонную закупку

Эксперты объяснили, что сейчас растет предложение как крупного рогатого скота живым весом, так и на убой. Кроме того, наблюдается сезонное понижение спроса от основных импортеров говядины из Украины.

Хотя глобальные цены на говядину выросли и впервые превысили семь долларов за килограмм, в Украине из-за специфики местного рынка и экспортных направлений ситуация несколько иная.

