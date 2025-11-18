Долар не стрибне вище цієї позначки: що буде з валютою в Україні до 2027 року

Аналітик розповіла, що зіграє Україні на користь, а що може вплинути негативно

У 2026–2027 роках вартість долара не перевищить 48 гривень. Найближчі два роки валютний ринок України залишатиметься контрольованим — такий базовий сценарій, проте є ризики.

Що потрібно знати

У держбюджеті-2026 закладено середньорічний курс 45,7 грн/долар

Експорт агропродукції, металургії, ІТ-послуг і оборонного виробництва стане головним джерелом збільшення валютної пропозиції

Розрив між імпортом та експортом зменшиться

Війна — ключовий ризик

Такий прогноз "Телеграфу" дала керівниця аналітичного департаменту ГО "Центр економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс" Діляра Мустафаєва. Попри воєнні загрози, закладені макропоказники свідчать про поступове повернення ринку до стабільнішого стану, вважає вона.

Коли почне скорочуватися дефіцит валюти

У проєкті держбюджету на 2026 рік закладено середньорічний курс 45,7 грн/доларв, а МВФ прогнозує 45,4 грн/доларів у 2026 році та 47,5 грн/доларів у 2027. У інфляційному звіті Нацбанку, наголошує аналітикиня, йдеться, що у 2026 році дефіцит валюти приватного сектору залишатиметься значним, але з 2027 почне зменшуватися.

Зміцнення курсової стабільності очікують завдяки збільшенню валютної виручки від агросектору, металургії, ІТ-послуг і машинобудування. Імпорт, навпаки, поступово зменшуватиметься, у тому числі коштом енергетичної складової.

За прогнозами, розрив між імпортом та експортом зменшиться з 55,8 млрд грн у 2025 році до 42,8 млрд грн у 2027-му, а покриття імпорту експортом зросте з 50% до 61%.

У приватному секторі додасться валюти

У найближчі роки приватний сектор України матиме більше доступної валюти. За оцінками аналітиків, пропозиція іноземної валюти зростатиме завдяки кільком ключовим чинникам.

Передусім йдеться про збільшення врожаїв та стабільний попит на українську агропродукцію за кордоном. Відновлення світової економіки також позитивно вплине на металургію, яка традиційно забезпечує значну частину валютної виручки. Крім того, розширюється виробництво озброєння у рамках міжнародних проєктів, а ІТ-сектор продовжує нарощувати експорт.

З 2027 року ми очікуємо суттєве пожвавлення припливу інвестицій і боргового капіталу. На валютний ринок повернеться впевненість, що знизить попит на готівкову валюту Діляра Мустафаєва керівниця аналітичного департаменту ГО "Центр економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс"

Важлива роль міжнародної допомоги

У найближчі роки зовнішня фінансова підтримка відіграватиме ключову роль у стабільності українського валютного ринку. Уряд розраховує, що у 2026 році Україна отримає понад 45 млрд доларів міжнародної допомоги, а у 2027 — близько 39 млрд доларів. Такі обсяги фінансування дозволяють уникнути необхідності додаткової емісії грошей для покриття бюджетних видатків.

За словами експертки, продовження євроінтеграційних реформ та співпраця з МВФ дадуть змогу Нацбанку й надалі перекривати структурний дефіцит валюти, що є ключовим для збереження стійкості ринку.

Головні ризики

Змінити ситуацію можуть об'єктивні чинники. Все залежить від перебігу війни, інтенсивності обстрілів, стану інфраструктури, ритмічності зовнішнього фінансування та міграційних тенденцій.

Якщо базові припущення справдяться, у 2026–2027 роках курс долара не вийде за межі 48 гривень. Ринок залишатиметься керованим. Але все залежатиме від перебігу війни і стабільності зовнішньої підтримки. Діляра Мустафаєва керівниця аналітичного департаменту ГО "Центр економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс"

