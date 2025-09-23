Освобождение из "трудового ада": полиция разоблачила мигранта, который эксплуатировал нелегалов в Украине (фото, видео)

В Киевской области людей держали в трудовом рабстве

Миграционная полиция Украины присоединилась к масштабной общеевропейской операции в рамках платформы EMPACT, направленной на противодействие торговле людьми в целях трудовой эксплуатации. Нынешняя кампания особое внимание уделяет аграрному сектору — сфере, где чаще всего используют труд уязвимых категорий людей.

Об этом сообщает заместитель главы НПУ – начальник криминальной полиции в Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

В Киевской области удалось освободить 13 граждан Узбекистана, которых эксплуатировал гражданин Китая. Людей заманивали ложными обещаниями работы, а затем удерживали в жестких условиях без права на свободу и выбор. Организатор задержан, ему объявлено о подозрении, продолжается следствие.

Кроме того, правоохранители ликвидировали схему с использованием фиктивных ФОПов и поддельных приглашений, с помощью которых проходила легализация иностранцев под видом трудоустройства.

В столице же разоблачили группу, предлагавшую услуги "легализации под ключ": незаконное пересечение границы, поддельные документы и фиктивные трудовые контракты. Организатор уже привлекается к ответственности.

Операция по противодействию торговле людьми

Небытов подчеркнул, что это не только борьба с отдельными преступлениями, но и системная работа для того, чтобы Украина не стала местом для нелегальной миграции и эксплуатации людей.

Напомним, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал демографическую ситуацию в Украине даже до полномасштабной войны "худшей в Европе". Он считает, что нужно будет открывать границы для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама.