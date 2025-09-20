Кто отстроит Украину: Кулеба нашел решение о выезде молодежи и получил острый ответ

Мигранты вместо украинцев? Как решить демографический кризис

Открытие границы для мужчин 18-22 лет приведет к критическим последствиям для Украины. В этом уверен экс министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он назвал демографическую ситуацию в Украине даже до полномасштабной войны "худшей в Европе". Кулеба считает, что в стране нужно будет открывать границы для мигрантов из Бангладеша, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама.

Одна из причин – старение населения. Повышать пенсионный возраст не удастся, ведь на выборы ходят преимущественно пенсионеры. С Кулебой категорически не согласен глава финансового комитета парламента нардеп Даниил Гетманцев. Он подверг критике такое заявление. Он подчеркнул, что нужно прекратить эксперименты над страной.

Люди с другой культурой, языком, религией и, давайте будем откровенны, далеко не всегда с желанием работать, никогда не решать демографические проблемы в Украине. Или решат их так, что не привели Бога, чтобы они решались. Даниил Гетманцев, нардеп

Гетманцев убежден, что Украине нужен другой путь: постоянный мир, восстановление и возвращение своих граждан. Он назвал его единственно возможным.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин высказался в духе Гетманцева. Он подчеркнул, что "правое движение и здравый смысл всегда будут против массового завоза в Украину "трудовых" мигрантов". Правда апеллировал примерами — опытом западных стран, где открыты границы и толерантность, по словам Жорина, приводят к хаосу, конфликтам, росту преступности и потере национальной идентичности. Что касается Украины, то это будет несправедливым и в отношении тех, кто сейчас воюет за ее будущее.

Однако оптимизм Гетманцева разделяют не все и все чаще раздаются мысли, как у Кулебы. В частности, в интервью "Телеграфу" экономист Андрей Гайдуцкий подчеркнул — в случае затяжки войны может понадобиться до полумиллиона мигрантов в год для стабильного восстановления экономики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из Украины выезжают даже те, кто хорошо зарабатывает. Ситуация усугубляется и тем, что Украина теряет население не только за счет выезда, но и из-за уменьшения рождаемости.