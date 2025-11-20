Наїдуть непальці та турки? Нардеп виступив проти масової міграції та назвав головну проблему ринку праці

Народний обранець розповів про те, чому збільшення кількості іноземців на ринку праці невигідне державі та як окремі представники ТЦК впливають на ринок праці.

За 9 місяців 2025 року в Україні було оформлено 6700 дозволів на роботу для іноземних громадян. Кадровий дефіцит, викликаний війною та відпливом кадрів за кордон, змушує роботодавців залучати трудових мігрантів – найчастіше йдеться про Туреччину, Узбекистан, Бангладеш, Пакистан і Непал.

Про доцільність залучення іноземних працівників до роботи в Україні "Телеграф" поспілкувався з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Олександром Качурою. Про те, чому кризи кадрів в Україні немає, а головною проблемою є політика держави – читайте у бліцінтерв'ю.

– Яким є ваше особисте ставлення до ідеї залучення трудових мігрантів в Україну? Чи буде це вигідно державі та суспільству?

– Я вважаю, що це абсолютно невигідно не державі ні суспільству яке є його основою. Я точно це не підтримую. Є українці, які зараз воюють і виборюють існування держави.

Ми повинні робити все для того, щоб саме українці поверталися додому з фронту та закордону і працювали на своїй землі. Цю державу ми відстоюємо саме для майбутнього українських громадян та їх дітей, а не щоби тут жили та працювали іноземні мігранти. Олександр Качура

.

Олександр Качура

– Нещодавно Кабмін погодив законопроєкт, у якому йдеться про запровадження єдиного дозволу для іноземних працівників. Українська влада вважає, що ринок праці потребує трудових мігрантів?

– Це питання спрощення процедур, це нормально. Ми повинні бути відкритими для людей, які хочуть працювати в нашій країні, процедури мають бути простими, так, як це є в розвинутих країнах. Але першим пріоритетом в працевлаштуванні мають бути українські громадяни.

В багатьох країнах світу роботодавець має пояснити державі, чим корисний саме цей працівник-імігрант, чим він краще, ніж громадянин цієї конкретної країни. І це вважається прийнятним, якщо людина має унікальні знання або володіє унікальною професією. Тоді дають дозвіл. Варто розуміти, що трудова міграція передбачає, що люди з інших країн приїжджають для того, щоб тут працювати і потім відправляти гроші та повертатися до себе додому.

– Наші роботодавці говорять про нестачу кадрів і залучають трудових мігрантів, приклади вже бачимо, зокрема на Закарпатті. Що заважає залучати українців?

– Нам треба просувати повернення людей в Україну. І треба зробити так, щоб люди не були вимушені ховатися по квартирах від свавілля окремих представників ТЦК. Необхідно зробити так, щоб їм дали прозорий механізм: якщо вони працюють і платять чесні податки, то їх не будуть бездумно мобілізувати при наявності броні та відстрочки.

У нас величезний потенціал по країні по людях, які хочуть працювати. Українці – один з найпрацьовитіших народів у світі. Питання лише у тому, що частина громадян зараз воює, а частина знаходиться в тіні – офіційно не працевлаштовується, не йде на роботу. Тому що навіть якщо у тебе є відстрочка, вона може не врятувати від свавілля деяких ТЦК-шників, які просто займаються свавіллям, хапають по дорозі на роботу людей і так далі. Олександр Качура, народний депутат

Депутат Олександр Качура

Люди просто обирають сидіти вдома, а не працювати та підтримувати економіку країни — це невигідно в першу чергу для держави. Тому проблем ніяких з кадрами у нас немає, просто потрібна правильна політика уряду стосовно своїх громадян, от і все.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кабмін схвалив законопроєкт №14211, який передбачає запровадження єдиного дозволу на працевлаштування та проживання для іноземних працівників, а також запуск онлайн-системи для спрощеного оформлення таких документів. На тлі обговорень, що посилюються, про необхідність залучення робочої сили може створитися враження, що найближчим часом у Києві, Львові, Дніпрі та інших великих містах країни значно зросте присутність мігрантів.