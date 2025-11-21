Книжный рынок на грани коллапса: почему оптимизм УИК не совпадает с реальностью

Себестоимость производства книг постоянно растет

Украинский институт книги рапортует о росте отрасли, но издатели и книжные магазины фиксируют спад продаж до 40%. Эксперты предупреждают: без вмешательства государства рынок может рухнуть уже весной – об этом в колонке Forbes пишет руководитель Украинской издательской ассоциации Артем Биденко.

Украинский институт книги обнародовал "экспресс-анализ за 9 месяцев года", показавший рост книжной отрасли. "Еще несколько лет назад мы считали потери, а сегодня новые книги и возможности", — прокомментировал Юрий Марченко, начальник отдела стратегической работы и аналитики УИК. Однако такая оценка вызвала изумление среди тех, кто непосредственно работает в индустрии.

В то же время то, что говорят лидеры рынка, кардинально отличается от официальной статистики. Главные проблемы – критическое перепроизводство, рост себестоимости, уменьшение количества покупателей и отсутствие государственной поддержки.

Дмитрий Феликсов, книжный магазин Readeat, видит крайне негативный сценарий: "Соглашаюсь с издателями, которые говорят о спаде. Мы это четко видим в розничных продажах, особенно в период фестиваля "Книжная Страна". Сентябрь этого года не показал той позитивной динамики, которая была привычной в этом году не только в предыдущих годах". с доходностью самих локаций".

Александр Красовицкий, издательство Фолио, критикует методологию анализа УИК: "Считать надо не финансовую отчетность, а показатели отгрузки за минусом возвращений от книжных магазинов". По его словам, такой показатель у компании в 2025 году меньше аналогичного периода 2024 года почти на 40%.

Цифры, которые не учли

УИК подтвердил, что печатать книги стали больше, но не выяснил ключевой вопрос — стали ли люди покупать больше. Ответ рынка — нет, покупать стали значительно меньше.

Володислав Кириченко, издательство "Наш Формат", оценивает падение на 10%, но отмечает существенный рост расходов на отопление, электроэнергию и логистику. "Конечно, не хватает информационных кампаний по популяризации чтения. Здесь государство должно показать лидерство", — говорит он.

Виктор Круглов, издательство "Ранок", уже видит минус 20% по отгрузкам книг. Относительно роста финансовых показателей, на которые указывает УИК, он объясняет: "В деньгах рост отрасль показывает только потому, что деньги поступают от торговых сетей с опозданием 180-270 дней. По сути, в первые полгода деньги поступали за продажи в конце 2024 года".

Лариса Гужвинская, "Клуб Семейного Досуга", фиксирует "снижение показателя средних продаж на тайтл, снижение активности при запуске новинок, а также снижение заказов от оптовых клиентов".

Единственный выход – государство

Юлия Орлова, издательство "Виват", прокомментировала: "На встречах команда Института книги артикулирует правильные вещи – возобновление закупок для библиотек, поддержку Культурного пакета, зимней помощи. Но приводит некорректные данные по рынку. Очевидно, им не хватает ресурса для более глубокого взаимодействия с рынком".

Эксперты называют конкретные шаги по спасению отрасли:

Перезапуск библиотечных закупок

Запуск "Культурного пакета" с четко зафиксированными направлениями расходов

Реальная помощь книжным магазинам, особенно в малых городах

Продвижение чтения и популяризация существующих программ

Переориентация неиспользованных средств на эффективные меры

"Эти средства не тратятся прямо в никуда, они остаются в государственной экономике и являются фактически инвестициями в индустрию, влияющую на развитие технологических отраслей", — отмечает Артем Биденко из Украинской Издательской Ассоциации.

Без активного вмешательства Министерства культуры Татьяны Бережной и скорых решений Кабинета министров коллапс книжного рынка может состояться уже весной 2026 года, предупреждают издатели.