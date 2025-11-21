Книжковий ринок на межі колапсу: чому оптимізм УІК не збігається з реальністю

Собівартість виробництва книг постійно зростає

Український інститут книги рапортує про зростання галузі, але видавці та книгарні фіксують спад продажів до 40%. Експерти попереджають: без втручання держави ринок може обвалитися вже навесні – про це в колонці Forbes пише керівник Української видавничої асоціації Артем Біденко.

Український інститут книги оприлюднив "експрес-аналіз за 9 місяців року", який показав зростання книжкової галузі. "Ще кілька років тому ми рахували втрати, а сьогодні — нові книжки й можливості", — прокоментував Юрій Марченко, начальник відділу стратегічної роботи і аналітики УІК. Однак така оцінка викликала неабиякий подив серед тих, хто безпосередньо працює в індустрії.

Натомість те, що говорять лідери ринку, кардинально відрізняється від офіційної статистики. Головні проблеми – критичне перевиробництво, зростання собівартості, зменшення кількості покупців і відсутність державної підтримки.

Дмитро Феліксов, книгарня Readeat, вбачає вкрай негативний сценарій: "Погоджуюсь із видавцями, які говорять про спад. Ми це чітко бачимо в роздрібних продажах, особливо в період фестивалю "Книжкова Країна". Вересень цього року не показав тієї позитивної динаміки, яка була звичною у попередні роки. Спад у книгарнях – це не лише про менше продажів, це про проблеми з дохідністю самих локацій".

Олександр Красовицький, видавництво Фоліо, критикує методологію аналізу УІК: "Рахувати треба не фінансову звітність, а показники відвантаження за мінусом повернень від книгарень". За його словами, такий показник у компанії в 2025 році менший за аналогічний період 2024 року майже на 40%.

Цифри, які не врахували

УІК підтвердив, що друкувати книжки стали більше, але не з'ясував ключове питання — чи стали купувати більше люди. Відповідь ринку — ні, купувати стали значно менше.

Володислав Кириченко, видавництво "Наш Формат", оцінює падіння на 10%, але відзначає суттєве зростання витрат на опалення, електроенергію та логістику. "Звичайно, не вистачає інформаційних кампаній з популяризації читання. Тут держава мала би показати лідерство", — каже він.

Віктор Круглов, видавництво "Ранок", вже бачить мінус 20% по відвантаженнях книжок. Щодо зростання фінансових показників, на які вказує УІК, він пояснює: "У грошах зростання галузь показує тільки через те, що гроші надходять від торгівельних мереж із запізненням 180-270 днів. По суті у перші півроку гроші надходили за продажі наприкінці 2024 року".

Лариса Гужвинська, "Клуб Сімейного Дозвілля", фіксує "зниження показника середніх продажів на тайтл, зниження активності при запуску новинок, а також зниження замовлень від гуртових клієнтів".

Єдиний вихід — держава

Юлія Орлова, видавництво "Віват", прокоментувала: "На зустрічах команда Інституту книги артикулює правильні речі – відновлення закупівель для бібліотек, підтримку Культурного пакунку, зимової допомоги. Але наводить некоректні дані по ринку. Очевидно, їм не вистачає ресурсу для глибшої взаємодії з ринком".

Експерти називають конкретні кроки для порятунку галузі:

Перезапуск бібліотечних закупівель

Запуск "Культурного пакунку" з чітко зафіксованими напрямами витрат

Реальна допомога книгарням, особливо в малих містах

Промоція читання та популяризація існуючих програм

Переорієнтація невикористаних коштів на ефективні заходи

"Ці кошти не витрачаються просто в нікуди, вони залишаються в державній економіці і є фактично інвестиціями в індустрію, яка впливає на розвиток технологічних галузей", — наголошує Артем Біденко з Української Видавничої Асоціації.

Без активного втручання Міністерки культури Тетяни Бережної та швидких рішень Кабінету міністрів колапс книжкового ринку може відбутися вже навесні 2026 року, попереджають видавці.