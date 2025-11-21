Даже не думайте скупать масло: эксперты объяснили, почему делать запасы – это ошибка

Недостатка этого товара или ресурса не будет

На фоне новостей о возможном резком росте цен на подсолнечное масло в Украине часть украинцев уже запасается продуктом заранее. Но делать этого не стоит.

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" генеральный директор "Укролияпром" Степан Капшук.

По словам Капшука, нет смысла покупать подсолнечное масло впрок. Прежде всего, можно быть уверенным, что дефицита этого товара или ресурса не возникнет. Более того, эксперты не прогнозируют резкого роста цен — скорее всего, они увеличатся всего на 10-15% максимум, без каких-либо резких перепадов.

Не стоит запасаться растительным маслом. Даже если взять норму потребления – это одна бутылка в месяц на человека, 12 килограммов в год. При нынешних ценах это около 80 гривен в месяц. Степан Капшук

Сколько стоит подсолнечное масло сейчас: цены

Напомним, что к концу года цена на масло может вырасти на 10-15%, однако повышение будет постепенным, а не резким. Основные причины — колебания курса доллара, мировые цены и дополнительные затраты на электроэнергию из-за отключений света.

На ноябрь 2025 года средняя цена за литр продукта составила примерно 83 гривны. При этом на рынках наблюдаются небольшие расхождения: литр жареного масла продается за около 100 гривен, а рафинированного и сырого — около 70 гривен.

Цены на масло в разных сетях супермаркетов

