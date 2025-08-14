Почти как нефть? Какими будут цены на подсолнечное масло зимой и нужно ли переходить на смалец

"Телеграф" выяснил, какими будут цены на масло после сбора урожая и стоит ли лететь в магазин, чтобы закупиться по "старым" ценам

Несмотря на тревожные сообщения о сгоревших полях подсолнечника и прогнозы по росту цен на масло до 100 гривен за литр и даже больше, не все специалисты разделяют пессимистические настроения. Некоторые эксперты считают, что масштабы проблемы преувеличены, а ценообразование зависит от других факторов.

"Телеграф" обратился к эксперту по экономическим вопросам, чтобы выяснить реальные перспективы рынка подсолнечного масла и причины текущего подорожания.

Как Украина выращивает подсолнечник

Украинский экономист, публицист и эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко убежден, что опасения по поводу критического дефицита масла безосновательны.

"Вы будете удивлены, но Украина сейчас собирает 2 урожая подсолнечника. Большая часть подсолнечника под масло собирается зимой. Мы мировой лидер производитель масла. Возможно, в этом году будет немного меньше подсолнечника, но не критично. Сейчас Украина выращивает подсолнечник по новым технологиям. Как результат — они устойчивы ко всему", — объясняет эксперт.

По его словам, современные сорта подсолнечника значительно более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, чем раньше, а селекционные достижения позволяют растениям выдерживать и засуху, и перепады температур.

Почему украинские аграрии переходят с подсолнечника на сою

Александр Охрименко

Охрименко также обращает внимание на изменения в структуре производства масличных культур. Украинские аграрии постепенно увеличивают посевные площади под сою, чтобы отвечать мировым тенденциям.

"Тем более украинские производители понемногу переходят на сою, потому что мировая промышленность в силу ряда обстоятельств сейчас пользуется большим спросом на соевое масло", — говорит экономист. Соевое масло сейчас пользуется большим спросом в пищевой промышленности и производстве биотоплива.

"Война действительно привела к тому, что мы потеряли земли, которые можно использовать для выращивания подсолнечника, но засуха не имеет значения", — утверждает Охрименко.

Цены зависят не от урожая?

Что касается того, будут ли цены на масло выше после сбора следующего урожая, эксперт считает так: "Цены не имеют никакого отношения к количеству. Цена формируется благодаря спросу и предложению. Зарплаты выросли — и цены выросли", — объясняет экономист.

Нужно ли бежать в магазин

Украинцы, когда слышат о том, что цены на определенный продукт могут вырасти, обычно бегут в магазин, чтобы закупить его вперед. Однако Александр Охрименко предостерегает украинцев от массовых закупок масла впрок. Эксперт напоминает об ограниченном сроке хранения этого продукта.

"Не накупайте масла на годы, потому что оно портится", советует Александр Охрименко

