Укр

Нет света и электрики. ИИ раскрыл украинцам, что всегда должно быть под рукой в блэкаут

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
821
Мужчина сидит во тьме Новость обновлена 20 ноября 2025, 21:49
Мужчина сидит во тьме. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Это должно быть у каждого украинца в дома

Российские атаки на критическую инфраструктуру Украины приводят к частым и длительным отключениям электроэнергии. Это стало новой реальностью для многих украинских городов, а прогнозы по поводу блэкаута неутешительные. В условиях войны способность обеспечить себя базовыми условиями жизни становится ключевой для безопасности и комфорта.

"Телеграф" обратился к искусственному разуму GPT с вопросом, что должно быть у каждого украинца дома уже сегодня, чтобы не замерзнуть и не голодать. Названы вещи, которые помогут пережить длительные периоды без света, тепла и воды.

Что должно быть в "тревожном наборе":

  • Источники света и заряда: фонарики (налобный и ручной), запас батареек, заряженные павербанки, радиоприемник на батарейках.
  • Вода и еда: запас питьевой воды (минимум 3 л на человека в день), техническая вода, продукты длительного хранения (консервы, крупы, орехи, сублимированная еда).
  • Средства приготовления пищи: туристическая газовая горелка с достаточным количеством баллонов или сухой спирт.
  • Тепло и одежда: теплые одеяла, спальные мешки, термобелье, шерстяные носки и свитера.
свечка в доме
Фото: freepik
  • Аптечка и гигиена: укомплектованная аптечка первой помощи, личные медикаменты с запасом, влажные салфетки, антисептики.
  • Финансы и документы: наличные деньги, документы в водонепроницаемом пакете.

Такие простые шаги помогут подготовиться к неожиданностям и обеспечить выживание в сложных условиях. Ранее "Телеграф" писал, какое одеяло может спасти в холодном доме.

Теги:
#Электричество #Отключение света #Блэкаут #ИИ