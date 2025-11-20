Нет света и электрики. ИИ раскрыл украинцам, что всегда должно быть под рукой в блэкаут
Это должно быть у каждого украинца в дома
Российские атаки на критическую инфраструктуру Украины приводят к частым и длительным отключениям электроэнергии. Это стало новой реальностью для многих украинских городов, а прогнозы по поводу блэкаута неутешительные. В условиях войны способность обеспечить себя базовыми условиями жизни становится ключевой для безопасности и комфорта.
"Телеграф" обратился к искусственному разуму GPT с вопросом, что должно быть у каждого украинца дома уже сегодня, чтобы не замерзнуть и не голодать. Названы вещи, которые помогут пережить длительные периоды без света, тепла и воды.
Что должно быть в "тревожном наборе":
- Источники света и заряда: фонарики (налобный и ручной), запас батареек, заряженные павербанки, радиоприемник на батарейках.
- Вода и еда: запас питьевой воды (минимум 3 л на человека в день), техническая вода, продукты длительного хранения (консервы, крупы, орехи, сублимированная еда).
- Средства приготовления пищи: туристическая газовая горелка с достаточным количеством баллонов или сухой спирт.
- Тепло и одежда: теплые одеяла, спальные мешки, термобелье, шерстяные носки и свитера.
- Аптечка и гигиена: укомплектованная аптечка первой помощи, личные медикаменты с запасом, влажные салфетки, антисептики.
- Финансы и документы: наличные деньги, документы в водонепроницаемом пакете.
Такие простые шаги помогут подготовиться к неожиданностям и обеспечить выживание в сложных условиях. Ранее "Телеграф" писал, какое одеяло может спасти в холодном доме.