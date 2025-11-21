Навіть не думайте скуповувати олію: експерти пояснили, чому робити запаси — це помилка

Нестачі цього товару чи ресурсу не буде

На тлі новин про можливе різке зростання цін на олію в Україні частина українців уже запасається продуктом заздалегідь. Але робити цього не варто.

Про це розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" генеральний директор "Укроліяпрому" Степан Капшук.

Детальніше читайте у матеріалі: "Популярний продукт подорожчає: експерти розповіли всю правду про ціни та вплив блекаутів"

За словами Капшука, немає сенсу купувати соняшникову олію про запас. Насамперед можна бути впевненим, що дефіциту цього товару чи ресурсу не виникне. Ба більше, експерти не прогнозують різкого зростання цін — швидше за все, вони збільшаться лише на 10-15% максимум, без будь-яких різких перепадів.

Не варто запасатися олією. Навіть якщо взяти норму споживання — це одна пляшка в місяць на людину, 12 кілограмів на рік. При нинішніх цінах це близько 80 гривень на місяць Степан Капшук

Скільки коштує соняшникова олія зараз: ціни

Нагадаємо, що до кінця року ціна на олію може зрости на 10-15%, проте підвищення буде поступовим, а не різким. Основні причини — коливання курсу долара, світові ціни та додаткові витрати на електроенергію через відключення світла.

На листопад 2025 року середня ціна за літр продукту становила приблизно 83 гривні. При цьому на ринках спостерігаються невеликі розбіжності: літр смаженої олії продається за близько 100 гривень, а рафінованої та сирої – близько 70 гривень.

Ціни на олію в різних мережах супермаркетів

Уточнимо, що це дуже популярний продукт в Україні. Раніше "Телеграф" писав, як розпізнати неякісну олію в магазині.