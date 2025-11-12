Как распознать некачественное подсолнечное масло еще в магазине: хитрый лайфхак

Также есть несколько тестов на качество, которые можно провести дома

Подсолнечное масло – очень популярный продукт в Украине. Цены на него немаленькие, а зимой могут еще вырасти, поэтому важно знать, как отличить качественное масло.

"Телеграф" рассказывает, как понять, что перед вами качественный продукт. Некоторые тесты можно провести еще до покупки.

Как проверить качество подсолнечного масла в магазине

Для этого нужно сделать простую манипуляцию – перевернуть бутылку с маслом вверх дном и легонько потрясти. Мелкие пузырьки, возникшие в растительном масле, указывают на хороший отжим. Если их нет, вероятнее всего, масло низкого свойства.

Кроме того, технолог по переработке и выпуску масложировой продукции Сергей Дмитрук объяснил, что масло быстро портится под воздействием света. Хорошо, если в магазине бутылки стоят вдали от источников света.

Также нужно проверить срок годности – в случае с маслом это особенно важно. Чем ближе истечение срока годности, тем выше показатель перекисного числа в масле, которое влияет на окисляемость.

Ни в коем случае не покупайте рафинированное масло, если оно помутнело – это признак порчи. В то же время, небольшой осадок в нерафинированном масле допустим.

Три способа проверить качество подсолнечного масла на дому

Соль: Добавьте чайную ложку соли в 50 мл масла и хорошо перемешайте. В качественном масле соль не растворяется. Если есть хотя бы частичное растворение – в масле есть избыточная вода.

Йод: Капните йодом на поверхность масла. Если продукт качественный – капля надолго останется на поверхности и сохранит свою форму. Если йод сразу пошел ко дну или растекся, в масле могут быть вредные примеси.

Салфетка: Надо налить немного масла в стакан, накрыть его салфеткой и ненадолго перевернуть. Если масло оставило на салфетке круглый и четкий след — продукт чистый. Растекание пятна масла за пределы круга указывает, что его разбавили водой.

